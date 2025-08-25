Assine UOL
Carla Araújo

Itamaraty envia pedido de extradição de Tagliaferro para governo italiano

Carla Araújo
Colunista do UOL
Atualizada em
Eduardo Tagliaferro, assessor do TSE, e o ministro Alexandre de Moraes
Eduardo Tagliaferro, assessor do TSE, e o ministro Alexandre de Moraes Imagem: Reprodução

O Itamaraty formalizou hoje ao governo italiano o pedido de extradição de Eduardo Tagliaferro, ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal). A informação foi confirmada pelo Itamaraty e pela embaixada do Brasil na Itália.

Na semana passada, o Ministério da Justiça havia informado a Moraes que já tinha dado início ao processo e remetido o caso para que o Ministério das Relações Exteriores continuasse as tratativas diplomáticas com o governo da Itália.

Tagliaferro tem feito postagens em redes sociais no exterior e ameaçado revelar novas informações sigilosas de Moraes e servidores que trabalham com o ministro no STF e no TSE.

O pedido de extradição foi feito antes da denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República ao Supremo contra Tagliaferro pelos crimes de violação de sigilo funcional, coação no curso do processo, obstrução de investigação de infração penal que envolve organização criminosa e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito.

Na acusação, a Procuradoria afirmou que o ex-assessor atuou a favor de interesses pessoais em alinhamento com organização criminosa.

Apesar de não ter condenação como a deputada Carla Zambelli, o pedido de extradição pode ser feito desde que haja uma acusação formal ou um processo em curso, que é o caso do ex-assessor de Moraes.

A aceitação ou não de uma extradição é sempre um processo jurídico-político. Com os documentos enviados pelo Brasil, a procuradoria-geral italiana fará um parecer e o remeterá para a corte responsável pela análise do pedido. Caso a corte decidida pela extradição, o governo italiano pode acolher ou refutar o pedido.

A defesa avalia que há uma perseguição contra Tagliaferro diante do que ele chama de abusos cometidos pelo ministro. Os advogados de Tagliaferro dizem ainda que "chama a atenção a velocidade na tentativa de calar quem tem fatos importantes para esclarecer".

