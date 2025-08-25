Itamaraty envia pedido de extradição de Tagliaferro para governo italiano

O pedido de extradição foi feito antes da denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República ao Supremo contra Tagliaferro pelos crimes de violação de sigilo funcional, coação no curso do processo, obstrução de investigação de infração penal que envolve organização criminosa e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito.

Na acusação, a Procuradoria afirmou que o ex-assessor atuou a favor de interesses pessoais em alinhamento com organização criminosa.

Apesar de não ter condenação como a deputada Carla Zambelli, o pedido de extradição pode ser feito desde que haja uma acusação formal ou um processo em curso, que é o caso do ex-assessor de Moraes.

A aceitação ou não de uma extradição é sempre um processo jurídico-político. Com os documentos enviados pelo Brasil, a procuradoria-geral italiana fará um parecer e o remeterá para a corte responsável pela análise do pedido. Caso a corte decidida pela extradição, o governo italiano pode acolher ou refutar o pedido.

A defesa avalia que há uma perseguição contra Tagliaferro diante do que ele chama de abusos cometidos pelo ministro. Os advogados de Tagliaferro dizem ainda que "chama a atenção a velocidade na tentativa de calar quem tem fatos importantes para esclarecer".