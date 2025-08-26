Assine UOL
Flávio ataca diretor da PF: 'Abstinência de ouvir conversas de Bolsonaro'

Carla Araújo
Colunista do UOL
Flávio Bolsonaro e o pai, Jair Bolsonaro, em Brasília
Flávio Bolsonaro e o pai, Jair Bolsonaro, em Brasília Imagem: Sergio Lima - 28.nov.18/AFP

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) reagiu à decisão do ministro Alexandre de Moraes determinando que policiais penais do Distrito Federal tenham equipes 24 horas por dia para monitorar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que cumpre prisão domiciliar em Brasília.

À coluna, o senador afirmou que o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Passos Rodrigues, não deveria tirar policiais da atividade fim de proteção da sociedade e sugeriu que ele estaria com "abstinência" de ouvir as conversas do ex-presidente.

"Como Andrei não tem mais celular pra apreender, deve estar com abstinência de ouvir conversas alheias de pessoas inocentes e depois se divertir vazando pra imprensa, com a certeza de sua impunidade", disse.

Flávio negou que o ex-presidente tivesse intenção de fugir. "Bolsonaro optou por ficar aqui no Brasil e não baixar a cabeça ante as covardias e humilhações a que está sendo submetido ao longo de todo esse processo manipulado por Alexandre de Moraes", afirmou.

O senador também disse acreditar que, mesmo com a proximidade do seu julgamento no STF, Bolsonaro continua com capital político importante e não está descartado.

"Eles sabem que Bolsonaro é inocente e que não tem a menor chance de ele fugir, mas querem humilhar um ex-presidente da República honesto e amado por milhões de brasileiros achando que isso vai diminuí-lo. Não vai! A cada dia que passa, Bolsonaro está mais forte!".

A coluna procurou o diretor-geral da PF, mas ainda não obteve retorno. O espaço segue aberto.

