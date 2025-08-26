Flávio ataca diretor da PF: 'Abstinência de ouvir conversas de Bolsonaro'

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) reagiu à decisão do ministro Alexandre de Moraes determinando que policiais penais do Distrito Federal tenham equipes 24 horas por dia para monitorar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que cumpre prisão domiciliar em Brasília.

À coluna, o senador afirmou que o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Passos Rodrigues, não deveria tirar policiais da atividade fim de proteção da sociedade e sugeriu que ele estaria com "abstinência" de ouvir as conversas do ex-presidente.

"Como Andrei não tem mais celular pra apreender, deve estar com abstinência de ouvir conversas alheias de pessoas inocentes e depois se divertir vazando pra imprensa, com a certeza de sua impunidade", disse.