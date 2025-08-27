Diretor da PF critica agência antimáfia e cita 'interesses desconhecidos'

O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Passos Rodrigues, criticou hoje, durante a posse do superintendente do Amapá, a ideia que estava sendo aventada de criar uma Agência Nacional de Enfrentamento às Organizações Criminosas, dentro do projeto antimáfia.



"Enquanto alguns, por interesses desconhecidos, querem criar uma nova agência para combater crime organizado, a minha resposta é muito direta: essa agência já existe. Ela é a Polícia Federal e que coordena ações em todo o Brasil de maneira integrada com os nossos parceiros nas 27 unidades da federação", disse.

Conforme mostrou o jornal Folha de S.Paulo, a criação da agência prevista no projeto de lei antimáfia de uma agência deve ficar de fora da versão final da proposta. Além da resistência da Polícia Federal, a proposta tinha restrições dentro do próprio Ministério da Justiça, comandado por Ricardo Lewandowski.

A coluna apurou com fontes da pasta que a expectativa é finalizar o texto nas próximas semanas e que o escopo principal será atacar as facções criminosas. A avaliação na cúpula do MJ é que a realidade do Brasil é diferente da Itália, que tem sido usada como modelo defendido por integrantes do Ministério Público, por exemplo.