Cid pede aposentadoria militar; comandante analisará caso e deve conceder
O tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e delator no processo que apura a tentativa de golpe, entrou com um pedido de aposentadoria do Exército em meados de agosto.
A solicitação é para que ele seja incluído na chamada cota compulsória, quando o militar pede para deixar a Força antes do prazo determinado de 35 anos.
A coluna apurou que o pedido de Cid ainda está sob análise na comissão responsável e, para que seja efetivado, será submetido ao aval final do comandante do Exército, general Tomás Paiva.
Não há prazo para que o processo seja finalizado, mas fontes do Alto Comando não escondem o desgaste que o julgamento tem trazido para a imagem dos militares.
Caso seja concedido o pedido, Cid se aposentaria no posto de tenente-coronel. Apesar disso, se condenado a mais de dois anos de prisão no processo do golpe, o caso ainda vai para o STM (Superior Tribunal Militar), onde o militar pode perder a patente.
Quando assumiu o Exército, Tomás Paiva tinha chegado a sugerir que Cid fizesse esse movimento, mas na época o ex-assessor de Bolsonaro havia preferido se manter na ativa, mesmo depois tendo sido afastado das funções.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.