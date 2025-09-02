Cid pede aposentadoria militar; comandante analisará caso e deve conceder

O tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e delator no processo que apura a tentativa de golpe, entrou com um pedido de aposentadoria do Exército em meados de agosto.

A solicitação é para que ele seja incluído na chamada cota compulsória, quando o militar pede para deixar a Força antes do prazo determinado de 35 anos.

A coluna apurou que o pedido de Cid ainda está sob análise na comissão responsável e, para que seja efetivado, será submetido ao aval final do comandante do Exército, general Tomás Paiva.