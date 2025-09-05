Assine UOL
Churrasco e 'velha-guarda': como foi o almoço de Lula com militares

19.abr.2023 - Lula com o comandante do Exército, Tomás Paiva, e o ministro José Múcio
19.abr.2023 - Lula com o comandante do Exército, Tomás Paiva, e o ministro José Múcio Imagem: Gabriela Biló /Folhapress

Em meio ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de aliados militares, o presidente Lula (PT) reuniu hoje, no Palácio da Alvorada, os atuais comandantes das Forças Armadas e também convidou seus antigos comandantes, de mandatos passados. Ele não usou microfone para discursar, mas fez questão de abraçar todos os antigos subordinados, num clima de "ameno" e "descontraído", segundo a coluna apurou.

O almoço foi ideia do ministro da Defesa, José Múcio, mas Lula sugeriu que "a velha-guarda", desde os ex-ajudantes de ordens e seguranças até os antigos comandantes, estivessem presentes.

Do Exército, além do comandante atual, Tomás Paiva, estavam os generais Francisco Albuquerque e Enzo Peri. Eles fizeram parte dos mandatos anteriores do petista, sendo que Enzo também comandou a Força no primeiro mandato de Dilma Rousseff (PT).

O cardápio, segundo presentes no encontro, era simples: churrasco, tira-gostos e refrigerantes. Era possível solicitar vinho, e alguns presentes brindaram.

A FAB (Força Aérea Brasileira) também foi representada pelo atual comandante, tenente-brigadeiro do ar Marcelo Kanitz Damasceno, que estava com o colega que chefiou a FAB em mandatos passados de Lula, o brigadeiro Juniti Saito.

Da Marinha, estava o Almirante Marcos Olsen e os antigos chefes da Força: os almirantes Roberto de Guimarães Carvalho e Júlio Soares de Moura Neto.

Antes do evento, Múcio repetia aos militares que o objetivo do almoço era um "encontro entre amigos".

O julgamento de Bolsonaro e de militares de alta patente —como Augusto Heleno, Braga Netto e Paulo Sérgio Nogueira— não foi pauta de Lula, dizem fontes que estiveram no encontro e conversaram com a coluna. O presidente preferiu contar histórias antigas, cumprimentando a todos.

O presidente não teve mais agenda hoje. No final de semana, ele participa do desfile de 7 de Setembro. O efetivo militares escalado para o desfile —que acontecerá no mesmo dia de protestos bolsonaristas - não teve um aumento significativo em relação ao ano passado.

Cerca de 9.000 homens —5.000 desfilando e pouco mais de 4.000 na segurança— foram convocados para o evento. O mote do desfile, conforme mostrou a colunista Mônica Bergamo, será a defesa da soberania.

