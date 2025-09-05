Churrasco e 'velha-guarda': como foi o almoço de Lula com militares

O cardápio, segundo presentes no encontro, era simples: churrasco, tira-gostos e refrigerantes. Era possível solicitar vinho, e alguns presentes brindaram.

A FAB (Força Aérea Brasileira) também foi representada pelo atual comandante, tenente-brigadeiro do ar Marcelo Kanitz Damasceno, que estava com o colega que chefiou a FAB em mandatos passados de Lula, o brigadeiro Juniti Saito.

Da Marinha, estava o Almirante Marcos Olsen e os antigos chefes da Força: os almirantes Roberto de Guimarães Carvalho e Júlio Soares de Moura Neto.

Antes do evento, Múcio repetia aos militares que o objetivo do almoço era um "encontro entre amigos".

O julgamento de Bolsonaro e de militares de alta patente —como Augusto Heleno, Braga Netto e Paulo Sérgio Nogueira— não foi pauta de Lula, dizem fontes que estiveram no encontro e conversaram com a coluna. O presidente preferiu contar histórias antigas, cumprimentando a todos.

O presidente não teve mais agenda hoje. No final de semana, ele participa do desfile de 7 de Setembro. O efetivo militares escalado para o desfile —que acontecerá no mesmo dia de protestos bolsonaristas - não teve um aumento significativo em relação ao ano passado.