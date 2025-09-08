Fala de Tarcísio é vista no STF como desvario e possível ordem de Bolsonaro
A fala do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), na avenida Paulista, ontem, de que "ninguém aguenta mais a tirania do ministro [Alexandre de] Moraes" não caiu bem no STF (Supremo Tribunal Federal).
A avaliação de ministros da corte, feita sob reserva à coluna, é que a atitude de Tarcísio não é compatível com a de um governador de estado e que a declaração não respeita a institucionalidade. "É um desvario", comentou um ministro.
Também sob anonimato, outro integrante da corte disse estranhar a subida de tom de Tarcísio, que vinha poupando o STF de suas críticas nas últimas manifestações, até porque ele mantinha uma relação institucional boa com Moraes. A avaliação é que o governador possa ter recebido alguma exigência do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para apoiá-lo. Também foi dito que chamar Moraes de tirano "passou do ponto".
Poucos dias depois de ter a prisão domiciliar decretada, no início de agosto, Bolsonaro recebeu a visita de Tarcísio. Ontem, o governador recebeu a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro no Palácio dos Bandeirantes. Os dois foram juntos para o ato na Paulista.
Após a fala de Tarcísio, o decano da corte, ministro Gilmar Mendes, publicou uma resposta ao governador em suas redes sociais. Sem citar nominalmente Tarcísio, Gilmar disse que não existem ministros agindo como tiranos.
Não há no Brasil 'ditadura da toga', tampouco ministros agindo como tiranos. O STF tem cumprido seu papel de guardião da Constituição e do Estado de Direito, impedindo retrocessos e preservando as garantias fundamentais.
Gilmar Mendes, ministro do STF, em resposta à fala do governador
O que o Brasil realmente não aguenta mais são as sucessivas tentativas de golpe que, ao longo de sua história, ameaçaram a democracia e a liberdade do povo. É fundamental que se reafirme: crimes contra o Estado Democrático de Direito são insuscetíveis de perdão! Cabe às instituições puni-los com rigor e garantir que jamais se repitam.
Gilmar Mendes, ministro do STF, em resposta à fala do governador
Por que vocês estão gritando isso? Talvez porque ninguém aguente mais. Ninguém aguenta mais a tirania de um ministro como Moraes. Ninguém aguenta mais o que está acontecendo nesse país.
Tarcísio de Freitas, após manifestantes na Paulista dizerem 'fora, Moraes'
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.