Fala de Tarcísio é vista no STF como desvario e possível ordem de Bolsonaro

Poucos dias depois de ter a prisão domiciliar decretada, no início de agosto, Bolsonaro recebeu a visita de Tarcísio. Ontem, o governador recebeu a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro no Palácio dos Bandeirantes. Os dois foram juntos para o ato na Paulista.

Após a fala de Tarcísio, o decano da corte, ministro Gilmar Mendes, publicou uma resposta ao governador em suas redes sociais. Sem citar nominalmente Tarcísio, Gilmar disse que não existem ministros agindo como tiranos.

Não há no Brasil 'ditadura da toga', tampouco ministros agindo como tiranos. O STF tem cumprido seu papel de guardião da Constituição e do Estado de Direito, impedindo retrocessos e preservando as garantias fundamentais.

Gilmar Mendes, ministro do STF, em resposta à fala do governador

O que o Brasil realmente não aguenta mais são as sucessivas tentativas de golpe que, ao longo de sua história, ameaçaram a democracia e a liberdade do povo. É fundamental que se reafirme: crimes contra o Estado Democrático de Direito são insuscetíveis de perdão! Cabe às instituições puni-los com rigor e garantir que jamais se repitam.

