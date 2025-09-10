Cúpula militar não vê possibilidade de EUA cumprirem ameaça de uso da força

Apesar do discurso da secretária, os EUA apoiam países onde não há liberdade de expressão ou de imprensa, como a Arábia Saudita. Além disso, o governo Trump tem sido acusado de censura internamente, monitorando posições políticas de estudantes universitários e interferindo na gestão de museus, por exemplo.

No Exército brasileiro a ordem em relação à fala de Leavitt foi o silêncio. A avaliação é que não há resposta na esfera militar para ser dada, já que institucionalmente há uma tradição de respeito e parcerias entre as duas Forças Armadas.

Além disso, generais ouvidos pela coluna disseram que a resposta deveria partir do mesmo nível hierárquico, ou seja, ela caberia ao atual ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Sidônio Palmeira.

Ontem à noite, junto com o Ministério das Relações Exteriores, a Secom divulgou uma nota "em defesa da democracia brasileira", com a resposta do Brasil ao governo de Donald Trump.

O governo brasileiro condena o uso de sanções econômicas ou ameaças de uso da força contra a nossa democracia. O primeiro passo para proteger a liberdade de expressão é justamente defender a democracia e respeitar a vontade popular expressa nas urnas. É esse o dever dos três Poderes da República, que não se intimidarão por qualquer forma de atentado à nossa soberania.