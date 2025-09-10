Assine UOL
Carla Araújo

Ministro considera voto de Fux 'um dos mais malucos da história do STF'

Um ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), ouvido sob condição de anonimato, afirmou à coluna que o voto do ministro Luiz Fux é "um dos mais malucos da história do STF". Para esse magistrado, o ministro Luiz Fux "desfaz tudo que ele mesmo disse em centenas de casos iguais. Centenas".

A avaliação é que Fux dá munição para o discurso de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e que parece "ter sido esse o objetivo". Além disso, o voto de Fux, diz o ministro, acaba "entregando a cabeça" de outros para sanções e agressões.

Fux pediu a anulação do processo contra Jair Bolsonaro (PL) e sete aliados durante o julgamento da trama golpista na Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) e também votou para absolver os réus por crime de organização criminosa.

Apesar das divergências de Fux, ainda restam os votos da ministra Cármen Lúcia e Cristiano Zanin, que devem acontecer apenas amanhã. Os ministros Alexandre de Moraes, relator do processo, e Flávio Dino, já votaram pela condenação do núcleo principal da tentativa de golpe.

