Fux passa Moraes e empata com Bolsonaro em menções nas redes: 'Surpresa'

Após o voto de quase 12 horas no julgamento que apura a tentativa de golpe, as menções ao ministro do STF Luiz Lux ultrapassou as feitas ao seu colega Alexandre de Moraes nas redes sociais e empatou com as do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Os números constam em um levantamento realizado pelo Instituto Democracia em Xeque (DX) obtido pela coluna.

Ao longo do seu voto, Fux alcançou 2,8 milhões de citações nas redes, um crescimento de 99% em 24 horas.

O diretor de Relações Institucionais do DX e professor da Fesp-SP, Beto Vasques, afirma que o primeiro ponto que as métricas mostram é que Fux "incendiou as redes e conseguiu a liderança digital, algo absurdo. Ele era irrelevante", disse.