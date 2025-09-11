Fux passa Moraes e empata com Bolsonaro em menções nas redes: 'Surpresa'
Após o voto de quase 12 horas no julgamento que apura a tentativa de golpe, as menções ao ministro do STF Luiz Lux ultrapassou as feitas ao seu colega Alexandre de Moraes nas redes sociais e empatou com as do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Os números constam em um levantamento realizado pelo Instituto Democracia em Xeque (DX) obtido pela coluna.
Ao longo do seu voto, Fux alcançou 2,8 milhões de citações nas redes, um crescimento de 99% em 24 horas.
O diretor de Relações Institucionais do DX e professor da Fesp-SP, Beto Vasques, afirma que o primeiro ponto que as métricas mostram é que Fux "incendiou as redes e conseguiu a liderança digital, algo absurdo. Ele era irrelevante", disse.
Além disso, Vasques destaca que o voto de Fux gerou nas redes sociais uma "surpresa unificada" entre campos conservador, progressista e imprensa.
No campo conservador, a interpretação mais compartilhada é de que Fux promoveu a defesa de Bolsonaro com mais eficiência que seus próprios advogados, gerando apelidos como "juiz de defesa".
Entre conservadores, o voto foi exaltado como demonstração de força contra Moraes.
O voto de Fux também foi classificado como 'técnico' por parte do campo conservador, abrindo espaço para seu impacto político, seja numa eventual anistia ou reversão das condenações e inelegibilidade, que poderiam levar Jair Bolsonaro às urnas em 2026; seja confirmando que o país estaria sofrendo restrições aos direitos humanos, o que daria razão para as sanções de Trump contra o Brasil.
Levantamento realizado pelo Instituto Democracia em Xeque (DX)
