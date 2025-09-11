Presença de Gilmar em condenação a Bolsonaro é vista como 'proteção ao STF'

A presença do decano do STF, ministro Gilmar Mendes, na sessão da Primeira Turma que condenou hoje o ex-presidente Jair Bolsonaro foi vista por ministros como uma "atitude protetiva da instituição".

Por ser o mais antigo membro da Corte, há o entendimento também que Gilmar teria esse papel em momentos históricos. Um ministro definiu a atitude de Gilmar de "admirável". Outro ministro ressaltou que é simbólica a presença de Gilmar, mas ponderou que "está tudo fora do padrão" e a instituição não é apenas a Primeira Turma.

Um dos ministros citou ainda o ex-decano Celso de Mello, que também costumava ter um papel de defesa do STF em momentos importantes.