Presença de Gilmar em condenação a Bolsonaro é vista como 'proteção ao STF'
A presença do decano do STF, ministro Gilmar Mendes, na sessão da Primeira Turma que condenou hoje o ex-presidente Jair Bolsonaro foi vista por ministros como uma "atitude protetiva da instituição".
Por ser o mais antigo membro da Corte, há o entendimento também que Gilmar teria esse papel em momentos históricos. Um ministro definiu a atitude de Gilmar de "admirável". Outro ministro ressaltou que é simbólica a presença de Gilmar, mas ponderou que "está tudo fora do padrão" e a instituição não é apenas a Primeira Turma.
Um dos ministros citou ainda o ex-decano Celso de Mello, que também costumava ter um papel de defesa do STF em momentos importantes.
Como mostrou o UOL, Gilmar chegou ao julgamento sem avisar os colegas com antecedência. Ontem os ministros Luís Roberto Barroso e Edson Fachin compareceram à sala de sessões da Primeira Turma durante um dos intervalos realizados à parte, mas ficaram na salinha interna, onde se encontraram com os demais colegas.
Coube a Gilmar também, no último fim de semana, fazer defesa pública do ministro Alexandre de Moraes, que foi chamado de tirano pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas.
Sobre o clima mais ameno da sessão de hoje, comparada com a longa sessão de voto do ministro Luiz Fux ontem, a avaliação é que a Primeira Turma retoma sua normalidade.
"Sempre julgamos assim", sobre os apartes e interações entre os ministros.
No voto de ontem, Fux pediu que os colegas não o interrompessem.
