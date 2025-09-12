PF e Exército têm celas preparadas para Bolsonaro; STF vai decidir
A Polícia Federal e o Exército já possuem instalações disponíveis caso o STF decida enviar o ex-presidente Jair Bolsonaro ou os outros réus condenados ontem por tentativa de golpe para suas tutelas prisionais.
Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão e, de acordo com o Código Penal, terá que cumprir pena em regime fechado.
Além de PF e Exército, a que Bolsonaro tem direito por ser capitão reformado, existe ainda a possibilidade de o ex-presidente ser levado para o Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília.
A decisão caberá ao ministro Alexandre de Moraes, que ainda deve aguardar a publicação do acórdão da decisão de ontem e a apresentação de possíveis recursos da defesa de Bolsonaro.
Bolsonaro já está em prisão domiciliar e a sua defesa deve pedir que ele possa cumprir a pena em casa.
Como são as instalações
Se Moraes decidir que Bolsonaro seja enviado para a Superintendência da Polícia Federal do Distrito Federal, o ex-presidente contará com uma cela especial nos mesmos moldes da que foi disponibilizada ao ex-presidente Lula em Curitiba.
Lula ficou preso 580 dias e saiu da cadeia em 2019, depois de não conseguir concorrer à Presidência em 2018. A cela do petista chegou a ter televisão e uma esteira ergométrica.
Segundo a coluna apurou, a cela da PF que está montada para receber Bolsonaro a princípio não tem televisão, mas tem um banheiro e uma cama. E Bolsonaro ficará isolado.
A Superintendência da PF em Brasília é margeada por vias expressas que dificultam a criação de acampamentos. Isso, segundo autoridades ligadas à investigação, pode ser um fator de decisão para que Moraes opte por mandar Bolsonaro à PF.
No Exército, o comandante Tomás Paiva evitou manifestações ao longo de todo o processo e continua pedindo discrição dos militares, mas a coluna apurou que o Comando Militar do Planalto, em Brasília, possui locais adaptados para celas e que tem condições de receber Bolsonaro e os outros militares condenados: Paulo Sérgio, Augusto Heleno e Braga Netto — esse último já preso no Comando da 1ª Divisão de Exército, na zona oeste do Rio.
Braga Netto deve ter um desconto de nove meses na pena, após ser condenado pela Primeira Turma STF a 26 anos de reclusão pela trama golpista. Isso porque ele está preso desde 14 de dezembro de 2024. Segundo mostrou a coluna, ele tem um quarto adaptado para ser uma cela, sem grades na janela, mas com cadeado.
Apesar de ter condições de receber todos os militares condenados, fontes da caserna ouvidas pela coluna dizem não acreditar que Moraes enviará o ex-presidente para uma instalação militar.
Nas palavras de uma fonte de alta patente, parecerá um contrassenso enviar ao quartel um presidente que tentou coagir militares a dar um golpe.
