PF e Exército têm celas preparadas para Bolsonaro; STF vai decidir

A decisão caberá ao ministro Alexandre de Moraes, que ainda deve aguardar a publicação do acórdão da decisão de ontem e a apresentação de possíveis recursos da defesa de Bolsonaro.

Bolsonaro já está em prisão domiciliar e a sua defesa deve pedir que ele possa cumprir a pena em casa.

Como são as instalações

Se Moraes decidir que Bolsonaro seja enviado para a Superintendência da Polícia Federal do Distrito Federal, o ex-presidente contará com uma cela especial nos mesmos moldes da que foi disponibilizada ao ex-presidente Lula em Curitiba.

Lula ficou preso 580 dias e saiu da cadeia em 2019, depois de não conseguir concorrer à Presidência em 2018. A cela do petista chegou a ter televisão e uma esteira ergométrica.

Segundo a coluna apurou, a cela da PF que está montada para receber Bolsonaro a princípio não tem televisão, mas tem um banheiro e uma cama. E Bolsonaro ficará isolado.