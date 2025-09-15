Tarcísio promete rigor da lei e destaca 'legado' de delegado inimigo do PCC

Ruy Ferraz Fontes deixou um legado na Segurança Pública de São Paulo. Foi pioneiro nas investigações contra o PCC e dedicou 40 anos à nossa Polícia Civil, chegando ao cargo de delegado-geral da instituição. Hoje foi covardemente assassinado em Praia Grande, onde atuava como secretário de administração na prefeitura local. Vamos trabalhar para identificar e prender os criminosos responsáveis, para que sejam exemplarmente punidos pela Justiça, com todo o rigor da lei.

Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo

Morte de Fontes

Ruy Ferraz Fontes foi morto a tiros de fuzil no início da noite de hoje em Praia Grande, na Baixada Santista. Imagens obtidas pelo UOL mostram o momento que o delegado tentar fugir dos atiradores em uma Hilux SW4 preta, quando perde o controle e bate em um ônibus. Homens fortemente armados descem e alvejam o veículo em que a vítima estava.

SSP lamentou a morte de Fontes. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo disse "lamentar, com profundo pesar, a morte do delegado Ruy Ferraz Fontes, ocorrida nesta segunda-feira (15), em Praia Grande, vítima de um atentado no bairro Vila Mirim".

O carro usado pelos criminosos já foi localizado pela polícia. No entanto, até o momento ninguém foi preso.