Justiça absolve ex-assessor de Moraes de violência doméstica e devolve arma

Como foi o caso

Figura central nas mensagens sobre a atuação de Moraes no TSE, Tagliaferro foi preso em 9 de maio de 2023 por violência doméstica e disparo de arma de fogo. Ele foi exonerado no mesmo dia. Tagliaferro trabalhava desde 16 de agosto de 2022 como assessor-chefe da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação, da Secretaria-Geral da Presidência do TSE.

Na época da prisão, o UOL informou que o boletim de ocorrência registrava que ele havia disparado um tiro depois de chegar em casa "alterado" e discutir com a mulher. O caso ocorreu em Caieiras, na região metropolitana de São Paulo.

Tagliaferro negou que tenha havido qualquer tipo de agressão e afirmou que o disparo foi acidental.

"O Tribunal de Justiça de São Paulo demonstrou a sua imparcialidade e compromisso com a Justiça, em uma decisão irretocável e que reestabelece a dignidade para o sr. Tagliaferro. Estamos muito contentes com a decisão", informou o advogado Eduardo Kuntz por meio de nota.

Antigo assessor implicou Moraes

No ano passado, o jornal Folha de S.Paulo publicou reportagem sobre mensagens que revelariam o uso do TSE fora do rito para investigar bolsonaristas no STF.