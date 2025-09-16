Justiça absolve ex-assessor de Moraes de violência doméstica e devolve arma
A 4ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo absolveu Eduardo Tagliaferro, ex-assessor de Alexandre de Moraes no TSE (Tribunal Superior Eleitoral), em um processo de violência doméstica. O juiz também determinou a devolução da arma de Tagliaferro, uma pistola Taurus.
Tagliaferro tem sido usado por parlamentares da oposição para atacar Moraes. Ele foi convidado a uma sessão no Senado para apresentar elementos que caracterizassem fraude processual na ação de tentativa de golpe.
O convite para a Comissão de Segurança Pública do Senado partiu do presidente do colegiado, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro.
Como foi o caso
Figura central nas mensagens sobre a atuação de Moraes no TSE, Tagliaferro foi preso em 9 de maio de 2023 por violência doméstica e disparo de arma de fogo. Ele foi exonerado no mesmo dia. Tagliaferro trabalhava desde 16 de agosto de 2022 como assessor-chefe da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação, da Secretaria-Geral da Presidência do TSE.
Na época da prisão, o UOL informou que o boletim de ocorrência registrava que ele havia disparado um tiro depois de chegar em casa "alterado" e discutir com a mulher. O caso ocorreu em Caieiras, na região metropolitana de São Paulo.
Tagliaferro negou que tenha havido qualquer tipo de agressão e afirmou que o disparo foi acidental.
"O Tribunal de Justiça de São Paulo demonstrou a sua imparcialidade e compromisso com a Justiça, em uma decisão irretocável e que reestabelece a dignidade para o sr. Tagliaferro. Estamos muito contentes com a decisão", informou o advogado Eduardo Kuntz por meio de nota.
Antigo assessor implicou Moraes
No ano passado, o jornal Folha de S.Paulo publicou reportagem sobre mensagens que revelariam o uso do TSE fora do rito para investigar bolsonaristas no STF.
O material obtido pela Folha abrange mensagens trocadas de agosto de 2022, no período eleitoral, a maio de 2023. As mensagens e os documentos têm origem em fontes com acesso legal a dados de um telefone que contém as mensagens, não decorrendo de interceptação ilegal ou acesso hacker.
As mensagens mostraram o chefe de gabinete de Moraes, Airton Vieira, repassando pedidos pelo WhatsApp. Tagliaferro fazia os monitoramentos, produzia os relatórios e enviava por email como se eles tivessem sido produzidos por iniciativa da AEED (Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação).
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.