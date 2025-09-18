Alcolumbre toca de lado a PEC, enterra impeachment e pede maturidade
Depois de dias de desconforto estomacal, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, apareceu ontem no Senado para comandar a sessão agitado. Arregimentou líderes de Senado no meio da tarde de ontem para uma reunião na sua sala.
Segundo relatos obtidos pela coluna, Alcolumbre resolveu fazer o que chamou de "balanço de coisas absurdas", a começar pela pressão crescente da oposição que insiste que ele leva adiante algum dos diversos pedidos de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. A pressão aumentou com o fim do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e com a proximidade de sua prisão.
Para isso, Alcolumbre foi categórico. Repetiu que o impeachment de ministro do STF não é pauta que irá adiante em seu comando. O presidente do Senado afirmou aos líderes que o Brasil precisa sair de "uma agenda de três pautas" e clamou por "maturidade institucional" dos pares.
O pedido de maturidade foi compreendido por uma fonte presente na reunião como uma alfinetada no presidente da Câmara, Hugo Motta - que tem se fragilizado espremido pela pressão da oposição e pelo governo.
A PEC da blindagem vai sem pressa
Já se sabia que a PEC da blindagem, aprovada pela Câmara essa semana, não teria um caminho fácil para avançar no Senado.
O presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Otto Alencar (PSD-BA), disse à colunista do UOL Daniela Lima que a PEC não avança no Senado. "Essa PEC não passa aqui. Não passa de jeito nenhum. Isso é inimaginável", disse antes de os deputados terem concluído a votação.
Com a conclusão da votação na Câmara na tarde de ontem, a PEC chegou ao Senado e Alcolumbre avisou que não admitiria "atropelos". Disse na reunião de líderes que a PEC seguiria o rito normal, passando pela CCJ. Disse ainda que caberá ao senador Otto Alencar escolher o relator da matéria.
O presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, informa que a Proposta de Emenda à Constituição (PEC 3/2021), PEC do Mandato Parlamentar, encaminhada pela Câmara dos Deputados, foi recebida oficialmente nesta quarta-feira, às 20h38, e despachada pela Mesa do Senado às 20h41 para análise da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).
Nota divulgada pela assessoria de Imprensa da Presidência do Senado Federal
Mobilização popular pode inibir avanço da PEC
A PEC da Blindagem - chamada por seus defensores de PEC das Prerrogativas - é de interesse dos parlamentares, tem a simpatia dos políticos obviamente. A desaprovação pública, porém, inibe alguns senadores de bancarem o desgaste pela proposta, que prevê dificultar investigações contra deputados, senadores e até presidentes de partidos, mesmo sem cargo.
A avaliação feita por senadores é que o placar da CCJ vai ser termômetro para saber se a matéria vai ou não avançar. Ou seja, o placar da CCJ vai ser um indicativo se a PEC vai ou não ser promulgada por Alcolumbre.
Por ser uma Proposta de Emenda à Constituição o projeto não precisa ser sancionado pelo presidente da República.
Sem anistia
Alcolumbre estava irritado na reunião, principalmente pelos ataques que vinha sofrendo nos últimos dias de que ele estaria ausente do plenário do Senado por medo das manifestações populares da rua. "Estou o tempo todo pedindo calma, ponderação, equilíbrio. Não preciso avisar todo mundo, porque eu estava doente", disse quando abriu a sessão.
O presidente não chegou a ir ao hospital, mas recebeu atendimento médico na residência oficial, foi medicado, com recomendação de hidratação e descanso.
Sua irritação acabou deixando de lado outra pauta que mobiliza o Congresso Nacional: a anistia. O tema, que teve a urgência apreciada ontem à noite, não coube no radar da reunião de senadores. "Estava uma confusão tão grande na Câmara, de vai-não-vai, que nem tinha mesmo muito para falar", disse uma fonte.
Apesar disso, pessoas próximas a Alcolumbre dizem que ele segue com o posicionamento de que não passará uma anistia ampla, geral e irrestrita. E que acredita que é possível discutir uma redução das penas para aqueles que foram "usados como massa de manobra".
E até o momento não dará aval a nenhum projeto que livre Bolsonaro de cumprir a pena determinada pelo STF.
Desabafo sobre Eduardo
Enquanto Motta também teve dificuldades de se impor no debate que se instalou sobre a manutenção do mandato do deputado Eduardo Bolsonaro, que foi anunciado como líder da minoria, Alcolumbre decidiu esbravejar contra o filho do ex-presidente.
"Não dá para eu ver todos os dias um deputado federal, do Brasil, eleito pelo povo de São Paulo, lá nos Estados Unidos, instigando um país contra o meu País. Nunca falei sobre isso, mas está na hora de começar a falar. Não dá para aceitar todas essas agressões calado", afirmou Alcolumbre em discurso no plenário.
O presidente do Senado também fez críticas a polarização da direita e da esquerda. "Todo mundo está passando um pouco dos limites adequados à boa convivência".
