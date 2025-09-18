PF abre processo que pode levar à demissão de Eduardo Bolsonaro

A Polícia Federal abriu um processo disciplinar que pode levar à demissão do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) dos quadros da corporação.

O processo disciplinar administrativo (PAD) aberto pela PF apura a conduta de Eduardo nos Estados Unidos, podendo demonstrar "desvios éticos e outras infrações". Eduardo é escrivão concursado da corporação.

O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) havia pedido para que o caso fosse analisado pela corporação. De acordo com fontes da PF, a representação de Boulos se somou "ao conjunto da obra" e resultou na abertura do processo.