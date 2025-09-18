Assine UOL
Carla Araújo

PF abre processo que pode levar à demissão de Eduardo Bolsonaro

Carla Araújo e Luccas Lucena
Colunista do UOL e do UOL, em São Paulo
Deputado federal Eduardo Bolsonaro discursa em frente à bandeira dos Estados Unidos Imagem: Mandel Ngan/AFP - 24/2/2024

A Polícia Federal abriu um processo disciplinar que pode levar à demissão do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) dos quadros da corporação.

O processo disciplinar administrativo (PAD) aberto pela PF apura a conduta de Eduardo nos Estados Unidos, podendo demonstrar "desvios éticos e outras infrações". Eduardo é escrivão concursado da corporação.

O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) havia pedido para que o caso fosse analisado pela corporação. De acordo com fontes da PF, a representação de Boulos se somou "ao conjunto da obra" e resultou na abertura do processo.

O parlamentar está nos Estados Unidos desde março. Ele articula com integrantes do governo Donald Trump a aplicação de ações contra o Brasil em retaliação ao julgamento do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), condenado a mais de 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado e outros quatro crimes.

Na Câmara, para não perder o mandato por excesso de faltas por estar fora do Brasil, Eduardo tentou pedir para exercer o cargo a distância. Em agosto, ele protocolou um pedido, mas a medida não tem previsão na lei nem no regimento interno.

Oposição fez manobra para tentar salvar mandato de Eduardo. Os deputados do PL indicaram o parlamentar para o cargo de líder da minoria para evitar que as faltas sejam contabilizadas. De acordo com o grupo, a liderança dispensa a obrigação de comparecer à Câmara para as sessões.

