Pacheco se solidariza com Moraes: 'Radicalismo contamina relação com EUA'
Ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) se manifestou a respeito da sanção do governo dos EUA por meio da Lei Magnitsky à advogada Viviane Moraes, esposa do ministro Alexandre de Moraes.
"Presto minha solidariedade à esposa do ministro do STF Alexandre de Moraes, Viviane de Moraes, que sofreu sanção do governo dos Estados Unidos, nesta segunda-feira, pela Lei Magnitsky. A mesma lei imposta ao ministro, em julho deste ano", disse.
Pacheco, que aparece na lista de apostas para um futuro ministro do STF, não citou Eduardo Bolsonaro e sua atuação por sanções ao Brasil, mas disse que as sanções dos EUA são resultado da atuação "de agentes descompromissados com a nossa soberania".
Medidas acima da razoabilidade, demonstrando que o radicalismo político, insuflado por agentes descompromissados com a nossa soberania, está contaminando as relações centenárias, pacíficas, respeitosas e produtivas entre as duas nações.
Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Senado
Na semana passada, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), usou o plenário do Senado para criticar a atuação de Eduardo Bolsonaro e disse que o parlamentar instiga os Estados Unidos contra o Brasil.
"Não dá para eu ver todos os dias um deputado federal, do Brasil, eleito pelo povo de São Paulo, lá nos Estados Unidos, instigando um país contra o meu País. Nunca falei sobre isso, mas está na hora de começar a falar. Não dá para aceitar todas essas agressões calado", afirmou o presidente do Senado.
