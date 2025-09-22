Pacheco se solidariza com Moraes: 'Radicalismo contamina relação com EUA'

Ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) se manifestou a respeito da sanção do governo dos EUA por meio da Lei Magnitsky à advogada Viviane Moraes, esposa do ministro Alexandre de Moraes.

"Presto minha solidariedade à esposa do ministro do STF Alexandre de Moraes, Viviane de Moraes, que sofreu sanção do governo dos Estados Unidos, nesta segunda-feira, pela Lei Magnitsky. A mesma lei imposta ao ministro, em julho deste ano", disse.

Pacheco, que aparece na lista de apostas para um futuro ministro do STF, não citou Eduardo Bolsonaro e sua atuação por sanções ao Brasil, mas disse que as sanções dos EUA são resultado da atuação "de agentes descompromissados com a nossa soberania".