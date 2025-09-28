Assine UOL
Carla Araújo

Carla Araújo

Só para assinantesAssine UOL
Reportagem

Caciques do centrão jogam xadrez: peças são Tarcísio, Michelle e Ratinho Jr

Carla Araújo e Felipe Pereira
Colunista do UOL e do UOL, em Brasília
A partir da esq., Tarcísio de Freitas, Michelle Bolsonaro e Ratinho Jr.
A partir da esq., Tarcísio de Freitas, Michelle Bolsonaro e Ratinho Jr. Imagem: Arte/UOL

Os líderes do centrão disputam um jogo pragmático de bastidores para tentar sair das eleições de 2026 como o cacique mais poderoso da política brasileira. Cientes do ambiente volátil ao qual pertencem, eles sabem que existem somente duas certezas: "Muita água ainda vai rolar" até a escolha do candidato a presidente pela centro-direita; e "tudo pode acontecer" até as eleições.

No momento, esta corrida pelo poder está em velocidade reduzida por conta do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Cabe a ele dar o lance inicial em um xadrez no qual nem faz parte por estar inelegível e condenado por tentativa de golpe. Mesmo assim, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, insiste que o partido ainda trabalha com o nome de Bolsonaro para 2026.

De onde vem a esperança? Supostamente da anistia que pode ser votada no Congresso. Essa crença num cenário cada vez mais difícil faz Bolsonaro e Valdemar resistirem a colocar outra peça no jogo. Ao mesmo tempo, os caciques do centrão se movem discretamente, pois o rótulo de traidor pode afundar suas pretensões eleitorais.

Bolsonaro, obviamente, não quer perder seu capital político. Sabe que passar o bastão diminui suas chances de voltar ao tabuleiro de xadrez. A esperança final dele é escolher alguém que prometa um indulto caso seja eleito presidente.

O centrão tem outras prioridades. Quer que o ex-presidente escolha um sucessor até dezembro. O movimento de Bolsonaro depende de um casamento de interesses com os caciques do centrão. A partir deste acordo, o jogo destrava e os partidos tomarão uma série de decisões mirando os resultados citados abaixo.

Valdemar Costa Neto, presidente nacional do PL
Valdemar Costa Neto, presidente nacional do PL Imagem: Adriano Machado/Reuters

Valdemar Costa Neto - PL

Depois que perdeu o posto de maior bancada do Congresso para a federação União Brasil e PP, Valdemar se prepara para mais uma campanha robusta em 2026. Só no primeiro semestre deste ano, o Fundo Partidário repassou R$ 95,9 milhões ao partido.

Ele, no entanto, está de certa forma impedido de fazer movimentos para buscar um substituto para Bolsonaro e começa a correr o risco de ficar sem um candidato à Presidência. No PL, o que se diz é que essa novela precisa ter algum desfecho até dezembro.

Continua após a publicidade

Michelle é um nome importante do partido, mas, segundo apurou o UOL, nas conversas que Valdemar e Bolsonaro estão tendo sobre as candidaturas, o ex-presidente trabalha mais com a possibilidade de a ex-primeira-dama disputar uma vaga no Senado por Brasília. "É uma vaga garantida", dizem membros do partido.

Marcos Pereira, presidente do Republicanos
Marcos Pereira, presidente do Republicanos Imagem: Reprodução Instragram

Marcos Pereira - Republicanos

Presidente do partido do governador Tarcísio de Freitas, Marcos Pereira evita falar publicamente sobre os rumos do Republicanos. Obviamente, caso o governador seja candidato à Presidência, o cacique vai aproveitar esse palanque nacional para reforçar bancada.

Tarcísio, por outro lado, tem demonstrado mais interesse em concorrer à reeleição. O governador sabe que, se perder para Lula (PT) em 2026, pode acabar precipitando o fim de sua recente carreira política.

Pereira tem sinalizado simpatia a uma possível chapa Tarcísio e Michelle. Nos bastidores, essa costura com Republicanos na cabeça de chapa e Michelle como vice é vista como um "alinhamento importante entre duas legendas fortes de direita".

Continua após a publicidade

Para o partido, o prazo considerado para alguma definição acontecer é o início do ano que vem.

Gilberto Kassab, presidente do PSD
Gilberto Kassab, presidente do PSD Imagem: Raul Luciano - 9.jul.2025/Ato Press/Estadão Conteúdo

Gilberto Kassab - PSD

As estratégias de Kassab são acompanhadas com atenção. Ele transformou o PSD no partido que mais controla cidades no país. Fez 887 prefeitos nas últimas eleições.

O presidente do PSD tem muito a ganhar se os acontecimentos se desenrolarem como deseja. Kassab trabalha para emplacar Ratinho Jr como o candidato da direita e concorrer com a bênção de Bolsonaro. O efeito esperado é turbinar a bancada do partido. A projeção é repetir o PL, que elegeu a maior bancada da Câmara com o ex-presidente como cabo eleitoral.

Para alçar o nome do governador do Paraná, Kassab tem promovido jantares em São Paulo com empresários e levado Ratinho Junior para conversar com expoentes do mercado financeiro.

Continua após a publicidade

Kassab também tem planos para si. Ratinho Jr. ser candidato a presidente significa Tarcísio disputando a reeleição. O presidente do PSD quer ser vice nesta chapa. Ele acredita que pode inclusive assumir o governo de São Paulo se Tarcísio deixar o cargo para tentar o Planalto em 2030.

Tarcísio até tem sinalizado simpatia pela candidatura de Ratinho, mas não dá garantias de que fechará com Kassab como seu vice.

Ciro Nogueira (à dir.) e Antônio Rueda, da federação União Progressista
Ciro Nogueira (à dir.) e Antônio Rueda, da federação União Progressista Imagem: União Brasil

Ciro Nogueira e Antônio Rueda - União Progressista

Os dois caciques se juntaram em uma federação entre o Progressistas de Ciro com o União Brasil de Rueda para ter a maior bancada de deputados e senadores. Assim, esperavam direcionar os rumos da direita para seus interesses. Fatores externos, porém, estão atrapalhando os planos.

A situação de Rueda é mais complicada. O piloto de um avião ligado ao PCC colocou o presidente do União Brasil no noticiário sobre investigações que ligaram a facção criminosa à Faria Lima.

Continua após a publicidade

A PEC da Blindagem parecia ser uma saída. A proposta exigiria autorização do Congresso para presidentes de partidos serem processados. A população foi às ruas protestar contra a proposta —que foi enterrada pelo Senado. Rueda mirou o escudo da blindagem e recebeu o desgaste do União Brasil.

Já Ciro Nogueira trabalha para ser vice-presidente em uma chapa, preferencialmente com Tarcísio. A tarefa está difícil porque o governador não demonstra interesse em tentar o Planalto. Além disso, uma costura entre Republicanos e a federação deixaria o partido de Bolsonaro de fora da chapa.

Contra si, Ciro tem um difícil cenário em Brasília e no Piauí. O presidente do Progressistas tem uma eleição complicada e não aparece como favorito para uma das duas vagas a senador a que seu estado natal tem direito a eleger no ano que vem.

Reportagem

Texto que relata acontecimentos, baseado em fatos e dados observados ou verificados diretamente pelo jornalista ou obtidos pelo acesso a fontes jornalísticas reconhecidas e confiáveis.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.