Caciques do centrão jogam xadrez: peças são Tarcísio, Michelle e Ratinho Jr

Os líderes do centrão disputam um jogo pragmático de bastidores para tentar sair das eleições de 2026 como o cacique mais poderoso da política brasileira. Cientes do ambiente volátil ao qual pertencem, eles sabem que existem somente duas certezas: "Muita água ainda vai rolar" até a escolha do candidato a presidente pela centro-direita; e "tudo pode acontecer" até as eleições.

No momento, esta corrida pelo poder está em velocidade reduzida por conta do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Cabe a ele dar o lance inicial em um xadrez no qual nem faz parte por estar inelegível e condenado por tentativa de golpe. Mesmo assim, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, insiste que o partido ainda trabalha com o nome de Bolsonaro para 2026.

De onde vem a esperança? Supostamente da anistia que pode ser votada no Congresso. Essa crença num cenário cada vez mais difícil faz Bolsonaro e Valdemar resistirem a colocar outra peça no jogo. Ao mesmo tempo, os caciques do centrão se movem discretamente, pois o rótulo de traidor pode afundar suas pretensões eleitorais.