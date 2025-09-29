Barroso fará retiro espiritual no exterior com grupo indiano Brahma Kumaris
Agora ex-presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Luís Roberto Barroso tem o hábito de praticar meditação e costuma fazer retiro espiritual uma vez por ano. O próximo será no fim de outubro, quando pretende refletir (e quem sabe decidir) se continua como ministro do STF ou se vai se aposentar da toga.
Por questões de privacidade e segurança, o ministro não revela o país em que fará o próximo retiro, que será realizado pelo grupo Brahma Kumaris, autodeclarado "a maior organização espiritual conduzida por mulheres".
Fundada na Índia em 1937, o Brahma Kumaris é um movimento espiritual difundido em mais de 110 países com sede em Mount Abu, na Índia. Não será na Índia, no entanto, que o ministro vai meditar.
A Brahma Kumaris tem como foco a transformação pessoal e a renovação do mundo. O fundador, Prajapita Brahma Baba, escolheu colocar as mulheres à frente da instituição desde o início. Entre 1937 e 1938, ele formou um Comitê Diretivo de oito jovens mulheres e entregou seus bens para um fundo que essas jovens administravam. Brahma Baba morreu em 1969.
No retiro, é ensinada a meditação Raja Yoga, que relaxa a mente e nutre um equilíbrio saudável entre os mundos interno e externo de cada um.
Vou fazer um retiro espiritual em outubro. Uma semana. E vou decidir. Eu gosto do STF. Tenho uma relação boa com meus colegas. Às vezes tenho a sensação de ter cumprido um ciclo. Não quero o lugar de nenhum embaixador.
Luís Roberto Barroso, em entrevista à GloboNews
Sair do Supremo é uma possibilidade, mas não é uma certeza. Eu verdadeiramente ainda não tomei essa decisão.
Luís Roberto Barroso, em entrevista à colunista Mônica Bergamo na Folha de S.Paulo
Mesmo sem uma decisão tomada, as recentes declarações do ministro admitindo a possibilidade de deixar o STF reabriram as conversas em Brasília sobre quem poderia ser o terceiro indicado de Lula para o STF neste mandato.
Conforme mostrou a colunista do UOL Daniela Lima, três nomes parecem com mais força na lista de apostas: Jorge Messias, Rodrigo Pacheco e Bruno Dantas.
