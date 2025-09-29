Barroso fará retiro espiritual no exterior com grupo indiano Brahma Kumaris

A Brahma Kumaris tem como foco a transformação pessoal e a renovação do mundo. O fundador, Prajapita Brahma Baba, escolheu colocar as mulheres à frente da instituição desde o início. Entre 1937 e 1938, ele formou um Comitê Diretivo de oito jovens mulheres e entregou seus bens para um fundo que essas jovens administravam. Brahma Baba morreu em 1969.

No retiro, é ensinada a meditação Raja Yoga, que relaxa a mente e nutre um equilíbrio saudável entre os mundos interno e externo de cada um.

Vou fazer um retiro espiritual em outubro. Uma semana. E vou decidir. Eu gosto do STF. Tenho uma relação boa com meus colegas. Às vezes tenho a sensação de ter cumprido um ciclo. Não quero o lugar de nenhum embaixador.

Luís Roberto Barroso, em entrevista à GloboNews

Sair do Supremo é uma possibilidade, mas não é uma certeza. Eu verdadeiramente ainda não tomei essa decisão.

Luís Roberto Barroso, em entrevista à colunista Mônica Bergamo na Folha de S.Paulo

Mesmo sem uma decisão tomada, as recentes declarações do ministro admitindo a possibilidade de deixar o STF reabriram as conversas em Brasília sobre quem poderia ser o terceiro indicado de Lula para o STF neste mandato.

Conforme mostrou a colunista do UOL Daniela Lima, três nomes parecem com mais força na lista de apostas: Jorge Messias, Rodrigo Pacheco e Bruno Dantas.