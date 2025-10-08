'Plano B' do governo se MP das bets caducar é manter ideia de 'taxar ricos'

Fontes ouvidas pela coluna afirmam que a concepção do governo em "taxar ricos" e buscar uma justiça tributária deve ser mantida. Isso significa que, se a MP caducar, o governo vai buscar outras maneiras de taxar as bets e também igualar o tratamento dado às bets ao dos grandes bancos.

Quando o Congresso derrubou o decreto do IOF, o governo e o PT reagiram e acabou gerando uma crise entre os Poderes, com reclamações públicas do presidente da Câmara, Hugo Motta, de que o governo estaria alimentando o "nós contra eles'" e promovendo "polarização social".

Na ocasião, em julho, após Motta pautar a votação da derrubada do IOF, Haddad disse que o decreto corrigia "uma injustiça: combate a evasão de impostos dos mais ricos para equilibrar as contas públicas e garantir os direitos sociais dos trabalhadores".

Na época, o PT publicou vídeos nas redes sociais em enfrentamento ao Congresso e pediu ajuda de influenciadores. A ação, que foi chamada de "BBB", propõe taxar bilionários, bancos e bets (casas de apostas).

Fontes do governo ressaltam que a campanha BBB não teria saído do Planalto e que não será nessa frente que o governo vai atuar. Nas palavras de um assessor direto do presidente, Lula vai tentar convencer os parlamentares da importância da medida para o país. Se fracassar, "a luta contra a injustiça tributária vai continuar".

São várias batalhas

Pessoas do governo dizem ainda que, além da MP que pode caducar, o governo não pode descuidar do projeto de isenção de Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5.000 por mês. Ontem, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, designou o senador Renan Calheiros (MDB-AL) para relatar a medida.