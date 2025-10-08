'Plano B' do governo se MP das bets caducar é manter ideia de 'taxar ricos'
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, mantém a disposição em dialogar com o Congresso e quer preservar as esperanças de que o Congresso vai aprovar a medida provisória que taxa bancos e bets, mesmo com concessões que diminuíram a expectativa de arrecadação de R$ 20 bilhões para R$ 17 bilhões.
Como mostrou o UOL, o presidente Lula entrou nas negociações e convocou reunião hoje à tarde com parlamentares e ministros para tentar destravar a pauta. A MP tem que ser votada até o fim do dia de hoje no plenário da Câmara e do Senado ou perde a validade.
A ordem no Planalto é manter o discurso de esperança. O prazo apertado, porém, faz com que integrantes do governo já admitam a possibilidade de derrota. E comecem a pensar em como reagir —tanto na relação com o Congresso como no discurso de manutenção de responsabilidade fiscal.
Fontes ouvidas pela coluna afirmam que a concepção do governo em "taxar ricos" e buscar uma justiça tributária deve ser mantida. Isso significa que, se a MP caducar, o governo vai buscar outras maneiras de taxar as bets e também igualar o tratamento dado às bets ao dos grandes bancos.
Quando o Congresso derrubou o decreto do IOF, o governo e o PT reagiram e acabou gerando uma crise entre os Poderes, com reclamações públicas do presidente da Câmara, Hugo Motta, de que o governo estaria alimentando o "nós contra eles'" e promovendo "polarização social".
Na ocasião, em julho, após Motta pautar a votação da derrubada do IOF, Haddad disse que o decreto corrigia "uma injustiça: combate a evasão de impostos dos mais ricos para equilibrar as contas públicas e garantir os direitos sociais dos trabalhadores".
Na época, o PT publicou vídeos nas redes sociais em enfrentamento ao Congresso e pediu ajuda de influenciadores. A ação, que foi chamada de "BBB", propõe taxar bilionários, bancos e bets (casas de apostas).
Fontes do governo ressaltam que a campanha BBB não teria saído do Planalto e que não será nessa frente que o governo vai atuar. Nas palavras de um assessor direto do presidente, Lula vai tentar convencer os parlamentares da importância da medida para o país. Se fracassar, "a luta contra a injustiça tributária vai continuar".
São várias batalhas
Pessoas do governo dizem ainda que, além da MP que pode caducar, o governo não pode descuidar do projeto de isenção de Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5.000 por mês. Ontem, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, designou o senador Renan Calheiros (MDB-AL) para relatar a medida.
Renan deve divulgar o calendário da tramitação hoje, mas calcula que o projeto estará à disposição da sanção do presidente em até 30 dias.
Haddad, por sua vez, já disse mais de uma vez que o presidente Lula vai sancionar a nova lei do IR ainda neste mês. "Já disse e vou repetir que Lula sanciona a lei do IR no mês de outubro", afirmou.
Atuação de Tarcísio contra Lula
Há desconfiança no Planalto de atuação dos governadores de direita, como Tarcísio de Freitas (Republicanos), nas articulações para que a MP caduque. O objetivo seria criar problemas de caixa para o governo e dificultar a vida eleitoral do presidente.
Tarcísio negou a aliados essa articulação e disse que precisa focar na crise do metanol, ainda mais depois da gafe e do pedido de desculpas por falar que ficaria mais preocupado se fosse encontrado metanol nos refrigerantes.
