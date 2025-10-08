Assine UOL
Carla Araújo

Carla Araújo

Só para assinantesAssine UOL
Reportagem

Tarcísio nega boicote a MP das bets e diz que foco está em crise do metanol

Carla Araújo
Colunista do UOL
Tarcísio de Freitas em coletiva de imprensa sobre os casos de intoxicação por metanol
Tarcísio de Freitas em coletiva de imprensa sobre os casos de intoxicação por metanol Imagem: Marcelo S. Camargo/Governo de SP

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), quer manter distância da possível crise que pode se instalar no governo federal caso a MP que taxa bets e fintechs caduque.

Acusado pelo relator da MP, o deputado Carlos Zarattini (PT-SP) de ter atuado para boicotar a votação da medida ontem no Congresso, o governador apenas negou qualquer atuação sua via assessoria.

A aliados, no entanto, Tarcísio afirmou que não é o momento de focar nas "questões de Brasília" e que o tema não seria da alçada do governo estadual. Além disso, o governador afirmou a auxiliares que ele precisa se dedicar a solucionar a crise vivida em São Paulo relacionada a mortes por consumo de metanol em bebidas alcoólicas.

Ontem, o governador teve que se desculpar após fazer um comentário minimizando as mortes por etanol e sugerindo que ficaria mais preocupado se o metanol fosse encontrado nos refrigerantes.

Governar é trabalhar todos os dias, enfrentar grandes desafios, dar o nosso melhor e saber reconhecer quando erramos. Peço perdão pela colocação inoportuna neste momento e seguirei me dedicando ao máximo para cuidar das pessoas com dignidade e compromisso, como sempre fiz em toda a minha vida.
Governador Tarcísio de Freitas

A coluna apurou que o governador realiza nesta manhã uma reunião com o setor de bares e restaurantes e que ele deve desenhar uma agenda nos próximos dias para visitar pessoalmente algumas emergências envolvendo o caso do metanol em cidades como Porto Feliz e Ribeirão Pires.

Reportagem

Texto que relata acontecimentos, baseado em fatos e dados observados ou verificados diretamente pelo jornalista ou obtidos pelo acesso a fontes jornalísticas reconhecidas e confiáveis.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.