Tarcísio nega boicote a MP das bets e diz que foco está em crise do metanol
O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), quer manter distância da possível crise que pode se instalar no governo federal caso a MP que taxa bets e fintechs caduque.
Acusado pelo relator da MP, o deputado Carlos Zarattini (PT-SP) de ter atuado para boicotar a votação da medida ontem no Congresso, o governador apenas negou qualquer atuação sua via assessoria.
A aliados, no entanto, Tarcísio afirmou que não é o momento de focar nas "questões de Brasília" e que o tema não seria da alçada do governo estadual. Além disso, o governador afirmou a auxiliares que ele precisa se dedicar a solucionar a crise vivida em São Paulo relacionada a mortes por consumo de metanol em bebidas alcoólicas.
Ontem, o governador teve que se desculpar após fazer um comentário minimizando as mortes por etanol e sugerindo que ficaria mais preocupado se o metanol fosse encontrado nos refrigerantes.
Governar é trabalhar todos os dias, enfrentar grandes desafios, dar o nosso melhor e saber reconhecer quando erramos. Peço perdão pela colocação inoportuna neste momento e seguirei me dedicando ao máximo para cuidar das pessoas com dignidade e compromisso, como sempre fiz em toda a minha vida.
Governador Tarcísio de Freitas
A coluna apurou que o governador realiza nesta manhã uma reunião com o setor de bares e restaurantes e que ele deve desenhar uma agenda nos próximos dias para visitar pessoalmente algumas emergências envolvendo o caso do metanol em cidades como Porto Feliz e Ribeirão Pires.
