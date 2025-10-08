Tarcísio nega boicote a MP das bets e diz que foco está em crise do metanol

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), quer manter distância da possível crise que pode se instalar no governo federal caso a MP que taxa bets e fintechs caduque.

Acusado pelo relator da MP, o deputado Carlos Zarattini (PT-SP) de ter atuado para boicotar a votação da medida ontem no Congresso, o governador apenas negou qualquer atuação sua via assessoria.

A aliados, no entanto, Tarcísio afirmou que não é o momento de focar nas "questões de Brasília" e que o tema não seria da alçada do governo estadual. Além disso, o governador afirmou a auxiliares que ele precisa se dedicar a solucionar a crise vivida em São Paulo relacionada a mortes por consumo de metanol em bebidas alcoólicas.