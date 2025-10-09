Lula fará reunião com ministros só semana que vem para ver opções a MP

Eu liguei para o Haddad [ministro da Fazenda], para a Gleisi [Relações Institucionais] e disse: vamos relaxar, não vamos perder o final de semana discutindo o que aconteceu ontem no Congresso Nacional. Eu estou indo para a Bahia, da Bahia para São Paulo, e de São Paulo para Roma para discutir a questão da aliança global contra a fome e a miséria.

Lula, em entrevista à rádio Piatã, da Bahia

"Eu volto na quarta-feira e aí, sim, eu vou reunir o governo para discutir como é que a gente vai propor que e o sistema financeiro, sobretudo as fintechs, que tem fintechs maior do que banco, que elas paguem o imposto devido a esse país", completou.

Concepção de taxar ricos continua

Conforme mostrou a coluna, a concepção do governo de "taxar ricos" e reforçar a narrativa de justiça tributária deve ser mantida. Além de buscar tributar as fintechs, Lula também já disse que quer cobrar mais imposto das apostas esportivas, as chamadas bets.

Se um trabalhador pode pagar 27,5%, por que um ricaço não pode pagar 18%? Ainda fizemos acordo para 12 e eles não quiseram pagar. Eles podem saber que é uma questão de dias. Eles vão pagar o imposto que merecem aqui no Brasil, porque o povo trabalhador não vai deixar isso barato.

Presidente Lula, hoje, em evento na Bahia

Durante a tramitação da MP, o governo já tinha aceitado ceder, a pedido do setor de agronegócio, na isenção das letras de crédito. O relatório também aliviou a cobrança sobre as bets, que seria 18%, mas acabaria mantida em 12%.