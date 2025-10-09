Lula fará reunião com ministros só semana que vem para ver opções a MP
O presidente Lula avisou a seus ministros que era hora de "relaxar" e de não perder o final de semana na reação à derrubada da medida provisória que taxava bancos e investimentos para aumentar a arrecadação. E falou que só quer ouvir as alternativas de arrecadação para os cofres públicos na semana que vem.
Apesar disso, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse hoje que já trabalha nas "várias alternativas de medidas" que serão apresentadas ao presidente.
Lula comunicou a seus auxiliares que convocará uma reunião na semana que vem para avaliar as opções, mas já adiantou que, entre as soluções, ele ainda quer que o sistema financeiro "pague os impostos devidos".
Eu liguei para o Haddad [ministro da Fazenda], para a Gleisi [Relações Institucionais] e disse: vamos relaxar, não vamos perder o final de semana discutindo o que aconteceu ontem no Congresso Nacional. Eu estou indo para a Bahia, da Bahia para São Paulo, e de São Paulo para Roma para discutir a questão da aliança global contra a fome e a miséria.
Lula, em entrevista à rádio Piatã, da Bahia
"Eu volto na quarta-feira e aí, sim, eu vou reunir o governo para discutir como é que a gente vai propor que e o sistema financeiro, sobretudo as fintechs, que tem fintechs maior do que banco, que elas paguem o imposto devido a esse país", completou.
Concepção de taxar ricos continua
Conforme mostrou a coluna, a concepção do governo de "taxar ricos" e reforçar a narrativa de justiça tributária deve ser mantida. Além de buscar tributar as fintechs, Lula também já disse que quer cobrar mais imposto das apostas esportivas, as chamadas bets.
Se um trabalhador pode pagar 27,5%, por que um ricaço não pode pagar 18%? Ainda fizemos acordo para 12 e eles não quiseram pagar. Eles podem saber que é uma questão de dias. Eles vão pagar o imposto que merecem aqui no Brasil, porque o povo trabalhador não vai deixar isso barato.
Presidente Lula, hoje, em evento na Bahia
Durante a tramitação da MP, o governo já tinha aceitado ceder, a pedido do setor de agronegócio, na isenção das letras de crédito. O relatório também aliviou a cobrança sobre as bets, que seria 18%, mas acabaria mantida em 12%.
Agora, todas essas tentativas de cobrança devem voltar ao cardápio da Fazenda.
Conforme mostrou a colunista do UOL Amanda Klein, integrantes da equipe econômica dizem nos bastidores que é "questão de honra" resolver o problema das aplicações isentas. Isso recriaria uma resistência da bancada do agronegócio.
Mas Lula já sabe que, para além da questão fiscal, ele terá que pesar muito bem como vai enfrentar o custo político dessas medidas.
