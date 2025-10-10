Apesar de falhas, FAB garante segurança de Lula e adia compra de avião
O presidente Lula vai a Roma na próxima semana e depois prepara uma missão à Ásia. Ainda há perspectiva de se encontrar pessoalmente com o presidente Donald Trump. Em todas essas viagens internacionais serão utilizadas uma das aeronaves que compõem a frota presidencial. Não há previsão de que tão cedo haja algum tipo de aquisição de novo avião.
Lula tem reclamado de inconvenientes em algumas viagens. Recentemente, no Pará, ele e a primeira-dama Janja disseram que foram "agradecer a Nossa Senhora de Nazaré" pelo avião não ter pegado fogo. Na ocasião, Lula teve que trocar de aeronave antes da partida.
Fontes da FAB ouvidas pela coluna, no entanto, minimizaram o episódio e afirmam que o procedimento de "perder a partida" é algo normal. Além disso, destacam que o protocolo de segurança prevê que o piloto só deve decolar quando há 100% de segurança do voo.
Mesmo com um histórico de restrições orçamentárias, integrantes da cúpula da FAB ouvidos pela coluna afirmam que as operações que envolvem os voos presidenciais estão sob controle e que o presidente Lula está seguro. No caso da troca de aeronave que Lula reclamou, as autoridades dizem que o piloto levou em consideração também a pista de pouso em Breves, que exigiria um modelo menor de aeronave para um pouso mais seguro.
Em nota, o Planalto disse que o avião que seria utilizado pela comitiva inicialmente não integra a frota presidencial, mas "foi escolhido por ser adequado às condições da pista no município de destino".
O avião é usado com frequência para transporte de tropas e cargas, além do deslocamento do presidente quando é necessário pousar em pistas curtas.
Ainda em solo, durante os procedimentos de acionamento dos motores, foi identificado um problema técnico-operacional na aeronave. Por precaução e seguindo protocolos de segurança, a FAB optou por utilizar uma aeronave reserva (sempre disponível nas missões presidenciais)
Nota da presidência da República sobre episódio da semana passada
Eu fui pegar o avião para ilha do Marajó e teve um problema no motor do avião, um avião caça da Força Aérea Brasileira (FAB). Eu só tinha que agradecer a Deus porque poderia ter dito um problema quando eu tivesse no ar. E teve quando eu estava em terra, nós tivemos que descer do avião com medo que o avião pegasse fogo. Fomos num avião Brasília. Eu fui de noite agradecer a Nossa Senhora de Nazaré
Presidente Lula, após ter que trocar de avião para pousar na Ilha do Marajó
Outros episódios irritaram o presidente
Quando em outubro do ano passado Lula ficou a bordo da aeronave presidencial sobrevoando por quase cinco horas o México para "gastar combustível", o presidente determinou que o ministro da Defesa, José Múcio, providenciasse o início do processo de compra de um novo avião presidencial.
Como mostrou a coluna, na ocasião, Lula reclamou bastante com os comandantes e disse que se sentia "prisioneiro dentro do próprio avião".
Na época, Múcio pediu que a Aeronáutica captasse informações no mercado internacional de modelos compatíveis com as exigências de um avião presidencial. Múcio chegou a falar com o presidente nas altas cifras de uma compra deste porte e também no custo político que comprar um novo avião teria. Em meio a discussões de ajuste fiscal que aconteciam na ocasião, Lula desistiu da ideia de trocar o Aerolula.
Em março deste ano, o avião presidencial precisou arremeter ao tentar pousar no aeroporto de Sorocaba, no interior de São Paulo, por conta de fortes ventos. Depois de 13 minutos da arremetida, o avião conseguiu pousar normalmente.
Pilotos da FAB dizem que a manobra é feita para aumentar a segurança e diminuir possíveis riscos em um pouso. É adotada quando, ao se aproximar do pouso, o piloto percebe que nem todas as condições de voo estão corretas. O procedimento é considerado normal e seguro pela aviação.
No caso do voo do México, fontes da FAB afirmam que o procedimento adotado —de gastar o combustível antes de pousar— também foi correto e garantiu a segurança do presidente.
"Até aqui esses incidentes foram na verdade por zelo com a segurança do presidente e da sua equipe", diz uma fonte da FAB.
Não há avião 'na prateleira'
Além de minimizarem o risco à segurança do presidente, integrantes da FAB dizem que a decisão sobre compra de um novo avião é exclusivamente do presidente, mas que é preciso levar em consideração de que será um processo demorado, que vai ultrapassar o mandato vigente no momento.
Ou seja, se Lula tiver dinheiro, quiser pagar o eventual desgaste político e quiser comprar um avião agora, ele levará alguns meses ou até anos para poder voar em um novo modelo, o que na prática vai deixar o avião mais moderno para o seu sucessor.
"Não há no mundo avião disponível para pronta-entrega que tenha os requisitos operacionais para atender as demandas de um modelo presidencial. Não tem avião VIP nas prateleiras", diz um brigadeiro.
Com as eleições se aproximando, com o debate em torno das contas públicas aumentando, Lula tem reclamado dos sustos nas viagens, mas por enquanto não pediu para ver "novos orçamentos".
No ministério da Defesa o tema não tem sido tratado. Na FAB, por enquanto, também não.
Não há decisão sobre aquisição de novo avião para a Presidência da República
Secretaria de Comunicação da Presidência da República à coluna
