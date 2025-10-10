Apesar de falhas, FAB garante segurança de Lula e adia compra de avião

Mesmo com um histórico de restrições orçamentárias, integrantes da cúpula da FAB ouvidos pela coluna afirmam que as operações que envolvem os voos presidenciais estão sob controle e que o presidente Lula está seguro. No caso da troca de aeronave que Lula reclamou, as autoridades dizem que o piloto levou em consideração também a pista de pouso em Breves, que exigiria um modelo menor de aeronave para um pouso mais seguro.

Em nota, o Planalto disse que o avião que seria utilizado pela comitiva inicialmente não integra a frota presidencial, mas "foi escolhido por ser adequado às condições da pista no município de destino".

O avião é usado com frequência para transporte de tropas e cargas, além do deslocamento do presidente quando é necessário pousar em pistas curtas.

Ainda em solo, durante os procedimentos de acionamento dos motores, foi identificado um problema técnico-operacional na aeronave. Por precaução e seguindo protocolos de segurança, a FAB optou por utilizar uma aeronave reserva (sempre disponível nas missões presidenciais)

Nota da presidência da República sobre episódio da semana passada

Eu fui pegar o avião para ilha do Marajó e teve um problema no motor do avião, um avião caça da Força Aérea Brasileira (FAB). Eu só tinha que agradecer a Deus porque poderia ter dito um problema quando eu tivesse no ar. E teve quando eu estava em terra, nós tivemos que descer do avião com medo que o avião pegasse fogo. Fomos num avião Brasília. Eu fui de noite agradecer a Nossa Senhora de Nazaré

Presidente Lula, após ter que trocar de avião para pousar na Ilha do Marajó

Outros episódios irritaram o presidente

Quando em outubro do ano passado Lula ficou a bordo da aeronave presidencial sobrevoando por quase cinco horas o México para "gastar combustível", o presidente determinou que o ministro da Defesa, José Múcio, providenciasse o início do processo de compra de um novo avião presidencial.