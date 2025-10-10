Marina diz que 'mesmo governos negacionistas' vão estar na COP

O presidente da COP, embaixador André Corrêa do Lago, disse que 162 delegações já confirmaram presença na COP, número que ele considerou bom, já que está acima do necessário para validar as negociações.

Metas ainda pendentes

No evento de hoje, Marina ainda comentou a possível exploração de petróleo na Margem Equatorial, na foz do Amazonas. "Obviamente que todos nós vivemos contradições e essas contradições estão sendo manejadas", afirmou. "Nós sabemos qual é a raiz do problema. O principal problema das emissões de CO2, que levam ao aumento da temperatura da Terra, é o uso de carvão de petróleo e gás, desmatamento e outros gases que são poluentes. 75% vêm de emissão de carvão, petróleo e gás", explicou.

Ela defendeu o plano do Brasil. "Nós somos o único país do mundo que já tem uma meta de zerar seu desmatamento até 2030 e com resultados que têm sido altamente relevantes e um compromisso de zerar as emissões de CO2 até 2050. É claro que, para que a gente consiga esses resultados, a gente precisa ter ali indicadores de esforços que vêm sendo feitos nessa direção."

A ministra chamou a NDC de "ambiciosa", já que está entre 59% e 67% de redução até 2035, mas cobrou que países ricos liderem o fim do uso de combustíveis fósseis. "É preciso que países desenvolvidos liderem essa corrida, tanto produtores quanto consumidores, de combustível fóssil e países em desenvolvimento venham em seguida", afirmou.

"O Brasil é um país em desenvolvimento, mas é um país produtor de petróleo, com uma vantagem comparativa. O Brasil pode ter uma matriz energética 100% limpa e já temos 45% da nossa matriz energética limpa, 90% da matriz elétrica limpa. E temos alternativas não só para resolver nossos problemas, mas para ajudar na transição energética de outros países, além de sermos, com certeza, um dos melhores endereços para investimentos verdes no mundo."