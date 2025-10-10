Marina diz que 'mesmo governos negacionistas' vão estar na COP
Apesar de resistência da liderança de países como os Estados Unidos e a Argentina, haverá participação de autoridades na COP30, que acontece em novembro em Belém.
A ministra Marina Silva (Meio Ambiente) disse que existe um compromisso climático mesmo nesses países, ainda que Donald Trump e Javier Milei tenham criticado a agenda climática e defendido ficar de fora de negociações internacionais, como o Acordo de Paris.
"Haverá presença de lideranças políticas de países negacionistas, como é o caso do governador da Califórnia, do prefeito de Buenos Aires, e que trarão a agenda de clima para o debate numa demonstração de que não existe um apagão da ação climática e do compromisso de fazer os esforços para o enfrentamento do aquecimento do planeta", disse Marina Silva em evento que marcou a prévia da COP.
O presidente da COP, embaixador André Corrêa do Lago, disse que 162 delegações já confirmaram presença na COP, número que ele considerou bom, já que está acima do necessário para validar as negociações.
Metas ainda pendentes
No evento de hoje, Marina ainda comentou a possível exploração de petróleo na Margem Equatorial, na foz do Amazonas. "Obviamente que todos nós vivemos contradições e essas contradições estão sendo manejadas", afirmou. "Nós sabemos qual é a raiz do problema. O principal problema das emissões de CO2, que levam ao aumento da temperatura da Terra, é o uso de carvão de petróleo e gás, desmatamento e outros gases que são poluentes. 75% vêm de emissão de carvão, petróleo e gás", explicou.
Ela defendeu o plano do Brasil. "Nós somos o único país do mundo que já tem uma meta de zerar seu desmatamento até 2030 e com resultados que têm sido altamente relevantes e um compromisso de zerar as emissões de CO2 até 2050. É claro que, para que a gente consiga esses resultados, a gente precisa ter ali indicadores de esforços que vêm sendo feitos nessa direção."
A ministra chamou a NDC de "ambiciosa", já que está entre 59% e 67% de redução até 2035, mas cobrou que países ricos liderem o fim do uso de combustíveis fósseis. "É preciso que países desenvolvidos liderem essa corrida, tanto produtores quanto consumidores, de combustível fóssil e países em desenvolvimento venham em seguida", afirmou.
"O Brasil é um país em desenvolvimento, mas é um país produtor de petróleo, com uma vantagem comparativa. O Brasil pode ter uma matriz energética 100% limpa e já temos 45% da nossa matriz energética limpa, 90% da matriz elétrica limpa. E temos alternativas não só para resolver nossos problemas, mas para ajudar na transição energética de outros países, além de sermos, com certeza, um dos melhores endereços para investimentos verdes no mundo."
Segundo Marina, "o Brasil é um país que se esforça para liderar pelo exemplo". "Somos um país que tem um plano de transformação ecológico, que tem um Plano Clima, que apresenta uma proposta global para proteger as florestas, não só as do Brasil, mas todas as florestas tropicais, que é o TFFF [Fundo Florestas Tropicais para Sempre], e que também já consegue um resultado de redução de desmatamento de 46% na Amazônia, 32% em todo o país, mais de 70% no Pantanal e também uma redução significativa de 25% no Cerrado, na Mata Atlântica a mesma coisa."
Corrêa do Lago disse que os países estão "comprometidos" com suas metas climáticas, as chamadas NDCs (Contribuições Nacionalmente Determinadas). "A maioria dos países que não está entregando as NDCs está dizendo de forma muito clara que é porque estão preparando NDCs muito sérios. O que é uma indicação muito boa do quanto funcionou o conceito de NDC."
Mas ele considerou "triste" que ainda faltem muitos países-chaves para seus planos, como a União Europeia. Esses países são os maiores responsáveis pelos agentes poluentes. "A ONU tem a expectativa de que vai ter 125 [planos de metas entregues] até a COP."
O número é ainda bastante abaixo dos 190 países-membros do Acordo de Paris. A princípio, as NDCs deveriam ter sido apresentadas em fevereiro e o novo prazo é novembro, mês da COP30.
