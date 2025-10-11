Últimos momentos de Barroso no STF tiveram aviso a Moraes e decisão firme

Em seu discurso, Barroso falou que "é hora de seguir outros rumos" e falou da importância de cuidar do lado pessoal e espiritual. "Nem sequer os tenho bem definidos, mas não tenho qualquer apego ao poder e gostaria de viver um pouco mais da vida que me resta. Sem a exposição pública, obrigações e exigências do cargo. Com mais espiritualidade, literatura e poesia."

Segundo pessoas próximas ao ministro, Barroso realmente levou em consideração o lado pessoal. Deve se dividir entre Brasília e o Rio de Janeiro, onde mora o neto de um ano.

A respeito da suposta proteção institucional que estar no STF daria ao ministro, em relação a retaliações dos EUA, a avaliação feita por Barroso era que estando ou não como ministro do STF ele continuará na "linha de tiro" de possíveis sanções.

E o ministro não quer se abalar por isso.

Não tem nenhuma relação com os Estados Unidos. Eu espero que isso se resolva, porque eu acho que nós simplesmente cumprimos e bem o nosso dever e não me é indiferente o tipo de sanção que recaiu sobre o ministro Alexandre e a esposa dele. Pelo contrário, acho que foi um movimento errado, baseado numa narrativa falsa e que eu acho que a gente tem que continuar a desfazer.