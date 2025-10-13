Bolsonaro aumenta equipe médica e deve fazer novos exames em breve

Segundo Birolini, "possivelmente, em algumas semanas", Bolsonaro deve solicitar autorização de realização de novos exames para controle do seu quadro de saúde.

No pedido feito a Moraes, os advogados do ex-presidente pedem que seja autorizado o ingresso da médica Marina Grazziotin Pasolini para atendimento ao peticionário.

"O ingresso da profissional se faz necessário em razão do agravamento de episódios persistentes de soluço, motivo pelo qual pugna-se pela célere apreciação do presente pleito", diz o pedido.

Na última internação, em setembro, foram encontradas lesões com células cancerígenas no braço e no tórax de Bolsonaro.

Foi uma verruga no braço que chamou a atenção do médico. Após uma biópsia, o ex-presidente teve confirmado o diagnóstico de um câncer de pele. Ele teve alta da internação após um dia, com melhora na função renal e no quadro de anemia. Bolsonaro tem relatado crises de soluços que levam a vômitos frequentes, causando fraqueza.