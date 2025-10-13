Assine UOL
Bolsonaro aumenta equipe médica e deve fazer novos exames em breve

Carla Araújo
Colunista do UOL
Jair Bolsonaro aparece na porta de casa em Brasília
Jair Bolsonaro aparece na porta de casa em Brasília Imagem: Pedro Ladeira/Folhapress

O presidente Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar, pediu para que o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), amplie a equipe médica autorizada a atendê-lo.

O time que cuida da saúde de Bolsonaro é liderado pelo médico Claudio Birolini. À coluna, ele afirmou que o pedido se justifica pela necessidade de um atendimento multidisciplinar.

"No momento e em função das circunstâncias e condições de saúde, o presidente necessita de atendimento multidisciplinar e orientações diversas", disse.

Segundo Birolini, "possivelmente, em algumas semanas", Bolsonaro deve solicitar autorização de realização de novos exames para controle do seu quadro de saúde.

No pedido feito a Moraes, os advogados do ex-presidente pedem que seja autorizado o ingresso da médica Marina Grazziotin Pasolini para atendimento ao peticionário.

"O ingresso da profissional se faz necessário em razão do agravamento de episódios persistentes de soluço, motivo pelo qual pugna-se pela célere apreciação do presente pleito", diz o pedido.

Na última internação, em setembro, foram encontradas lesões com células cancerígenas no braço e no tórax de Bolsonaro.

Foi uma verruga no braço que chamou a atenção do médico. Após uma biópsia, o ex-presidente teve confirmado o diagnóstico de um câncer de pele. Ele teve alta da internação após um dia, com melhora na função renal e no quadro de anemia. Bolsonaro tem relatado crises de soluços que levam a vômitos frequentes, causando fraqueza.

