Janja deve influenciar na escolha de Lula por uma mulher no STF?
O ministro Luís Roberto Barroso deve formalizar nesta semana a saída do Supremo Tribunal Federal jogando para o presidente Lula uma antiga pressão: a escolha de uma mulher para ocupar uma das cadeiras mais desejadas do Judiciário. Mas, entre os nomes que despontam como favoritos, não há nenhuma representante feminina.
Nos bastidores do Palácio do Planalto, há quem especule sobre uma possível interferência da primeira-dama, a socióloga Janja da Silva, em "defesa da causa". O que os interlocutores próximos dizem ter certeza é que o presidente Lula tem como critério para a nova indicação a confiança pessoal e ressaltam que não há uma proximidade do petista com nenhuma jurista, o que amplia o favoritismo do advogado-geral da União, Jorge Messias.
Mas será que a primeira-dama conseguiria reverter este quadro? Há quase três anos nos holofotes, Janja divide opiniões. Para críticos já interferiu em questões do governo que não lhe diziam respeito. Já na visão de pessoas próximas e amigos, aconselhou o seu companheiro de forma natural, com o propósito de que ele fizesse boas escolhas.
Janja conhece e até tem amizade com algumas das mulheres apresentadas por entidades e juristas como preparadas para assumirem uma vaga no tribunal.
Uma delas, a professora Carol Proner é fundadora da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, membro do grupo Prerrogativas e compõe a Comissão de Ética da Presidência da República.
Elizabeth Rocha, atual presidente do STM (Superior Tribunal Militar) —a primeira mulher a ocupar o cargo—, é apontada como uma das favoritas no caso de Lula decidir pela indicação de uma ministra ao STF. O nome dela está na lista ao lado de outras 12 mulheres sugeridas por entidades de juristas para a vaga de Barroso.
Timing é do Lula
Auxiliares de Lula ressaltam que ainda é preciso aguardar - que o presidente tomará as decisões "na hora certa", "o timing é do Lula". Há quem destaque o receio de algum entrevero na relação com o Senado, que estaria ensaiando alguma resistência ao nome de Messias.
Questionado sobre o peso da influência de Janja na decisão do presidente, um auxiliar direto de Lula disse que isso "não passa de uma suposição".
Em toda sua história, o Supremo só teve três mulheres como integrantes. Atualmente, o STF tem apenas uma mulher em sua composição: a ministra Cármen Lucia, indicada por Lula e que tem votos considerados históricos em toda a sua trajetória, além de ter recentemente dado o voto que formou a maioria pela condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe.
