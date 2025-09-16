PEC da Blindagem e Eduardo: o deboche dos deputados com o nosso voto
Depois da condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ), sabia-se que deputados aliados do bolsonarismo dobrariam a pressão no Congresso.
Ao mesmo tempo em que tentam emplacar uma anistia que possa reduzir a pena do ex-mandatário pela tentativa de golpe, deputados do PL armaram uma manobra que faz o seu filho, o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), ganhar tempo enquanto não trabalha e estende sua temporada nos Estados Unidos. Ele assume a liderança da minoria na Câmara, no lugar da deputada Carol de Toni (PL-RS), e assim teria a prerrogativa de votar a distância, atenuando o número de faltas que o faria perder o mandato.
O bloco bolsonarista também trabalhou para que o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), colocasse em pauta a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) das Prerrogativas, que visa ampliar o foro privilegiado dos deputados. Está sendo tratada como PEC da Blindagem, que já ganhou apelidos sugestivos, como PEC da Malandragem, ou da Bandidagem, uma vez que dificulta a investigação de parlamentares suspeitos de crime: só se poderia investigar um congressista se o Parlamento autorizasse. O texto-base foi aprovado em primeiro turno. Se aprovado em segundo turno, segue para o Senado.
A pressa em passar uma matéria dessa monta sem um debate público mostra a que veio a PEC da Blindagem. Ela dificulta a responsabilização criminal de parlamentares, como explica ao UOL a advogada Daniela Poli Vlavianos, do escritório Arman Advocacia. "Na prática, se já estivesse em vigor, não impediria a instauração de inquéritos ou investigações preliminares, mas poderia dificultar ou até inviabilizar o recebimento de denúncias e o início de ações penais contra congressistas", diz Daniela.
Detalhe: a PEC prevê que o Congresso é quem decide qual investigação contra algum político da Casa poderia seguir adiante. Decisão esta que seria tomada em votação secreta, ou seja, sem prestar contas à sociedade sobre quem está protegendo quem.
Cá entre nós, cara leitora/leitor. Você acredita que os deputados iriam se proteger entre eles ou colaborar com a Justiça, se algum dos seus fosse suspeito de irregularidade? Se sim, por que a votação em segredo? A resposta fica fácil?
Na tribuna, deputados do PL se revezavam para justificar a votação. "Querem colocar a opinião pública contra o Congresso Nacional", disse Gilberto Silva (PL-PB). Na verdade, a opinião pública já rechaçava o Congresso mesmo antes das manobras do dia.
Em agosto, pesquisa Atlas mostrava que o Congresso só tinha a aprovação de 11% dos entrevistados e era reprovado por 81% (7% não se posicionaram), enquanto o Supremo era aprovado por 49% e rejeitado por 51%.
A PEC da Blindagem seria também mais uma camada de proteção a Eduardo Bolsonaro. As ações penais às quais o deputado responde no STF (Supremo Tribunal Federal) teriam de se submeter a essa regra. "Isso pode resultar em amplo elemento de proteção para o deputado, pois dependerá de seus pares para que haja algum processo penal", explica o advogado criminalista Antônio Gonçalves.
Diante da articulação nos EUA para impedir o julgamento do seu pai, Eduardo responde a uma ação no Supremo por coação no curso de processo, obstrução de investigação e abolição violenta do Estado democrático de Direito. Ganha de presente a PEC da Blindagem.
Sua atuação para inflar as tarifas contra o Brasil fez com que ele se tornasse um dos políticos mais rejeitados pela opinião pública. Mesmo assim, o Congresso trabalha para beneficiá-lo, como se ninguém estivesse assistindo a esse espetáculo vexatório.
Como último ato, vão colocar a anistia para ser votada nesta quarta. Mesmo com a maioria da população contrária a mudar o resultado do julgamento no STF da semana passada.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.