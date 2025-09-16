PEC da Blindagem e Eduardo: o deboche dos deputados com o nosso voto

A pressa em passar uma matéria dessa monta sem um debate público mostra a que veio a PEC da Blindagem. Ela dificulta a responsabilização criminal de parlamentares, como explica ao UOL a advogada Daniela Poli Vlavianos, do escritório Arman Advocacia. "Na prática, se já estivesse em vigor, não impediria a instauração de inquéritos ou investigações preliminares, mas poderia dificultar ou até inviabilizar o recebimento de denúncias e o início de ações penais contra congressistas", diz Daniela.

Detalhe: a PEC prevê que o Congresso é quem decide qual investigação contra algum político da Casa poderia seguir adiante. Decisão esta que seria tomada em votação secreta, ou seja, sem prestar contas à sociedade sobre quem está protegendo quem.

Cá entre nós, cara leitora/leitor. Você acredita que os deputados iriam se proteger entre eles ou colaborar com a Justiça, se algum dos seus fosse suspeito de irregularidade? Se sim, por que a votação em segredo? A resposta fica fácil?

Na tribuna, deputados do PL se revezavam para justificar a votação. "Querem colocar a opinião pública contra o Congresso Nacional", disse Gilberto Silva (PL-PB). Na verdade, a opinião pública já rechaçava o Congresso mesmo antes das manobras do dia.

Em agosto, pesquisa Atlas mostrava que o Congresso só tinha a aprovação de 11% dos entrevistados e era reprovado por 81% (7% não se posicionaram), enquanto o Supremo era aprovado por 49% e rejeitado por 51%.

A PEC da Blindagem seria também mais uma camada de proteção a Eduardo Bolsonaro. As ações penais às quais o deputado responde no STF (Supremo Tribunal Federal) teriam de se submeter a essa regra. "Isso pode resultar em amplo elemento de proteção para o deputado, pois dependerá de seus pares para que haja algum processo penal", explica o advogado criminalista Antônio Gonçalves.