PEC blindaria Antônio Rueda de investigação por suspeita de elo com PCC
A PEC da Blindagem, aprovada por ampla maioria na Câmara dos Deputados, pode ser um presente sob medida para políticos às voltas com negócios suspeitos ou enrolados na Justiça.
A lista de potenciais protegidos só faz crescer e o nome mais recente é o de Antônio Rueda, presidente do União Brasil. Ele apareceu na investigação da Operação Carbono Oculto, que apura esquema bilionário de lavagem de dinheiro do PCC (Primeiro Comando da Capital) que chegou à Faria Lima.
Reportagem do ICL Notícias, em parceria com o UOL, publicada hoje, trouxe a entrevista com o piloto de aviação executiva Mauro Mattosinho que trabalhava para a Táxi Aéreo Piracicaba (TAP) e transportava regularmente dois dos nomes acusados de liderar os negócios utilizados pelo PCC para lavar dinheiro, Mohamad Mourad, e Roberto Augusto Leme da Silva, o Beto Louco.
Mattosinho contou que o nome de Rueda era citado constantemente como dono oculto de aeronaves da empresa para qual ele trabalhava, a Táxi Aéreo Piracicaba (TAP).
A aprovação acelerada da PEC da Blindagem esta semana, que pretende reduzir o poder do Judiciário de investigar parlamentares, incluiu um trecho que estende o foro privilegiado para presidentes de partidos com cadeiras no Congresso. Com a PEC, os caciques teriam a mesma camada de proteção extra, e poderiam não ser processados ou presos caso o Parlamento votasse contra o avanço de alguma investigação.
Para a advogada Daniela Vavlianos, na prática, a PEC pode retardar e até inviabilizar o avanço de investigações. "Ao transformar a responsabilidade criminal de dirigentes partidários e parlamentares em um ato sujeito à vontade política das Casas Legislativas, transfere-se para o campo da conveniência o que deveria ser matéria de estrita legalidade", diz.
O União Brasil elegeu 59 deputados e 5 senadores em 2022. O partido acaba de acertar uma aliança com o Partido Progressista (PP). Juntos, teriam 109 cadeiras na Câmara e 14 no Senado. Se não for barrada no Senado, a PEC abriria a porta para, eventualmente, evitar um processo contra Rueda, dono do caixa que financiará candidaturas do seu partido para 2026.
Dono de uma coleção de carros de luxo, Rueda chama a atenção pela ascensão vigorosa desde 2021 no mundo político, como mostrou reportagem do Uol do ano passado.
Eduardo Bolsonaro e emendas
A PEC da Blindagem também iria dificultar o avanço das investigações que correm contra o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP). As ações penais às quais ele responde no STF (Supremo Tribunal Federal) teriam de se submeter a essa regra. Ele foi indiciado em agosto por coação no curso de processo, obstrução de investigação e abolição violenta do Estado democrático de Direito.
Parlamentares que estão sendo investigados pela falta de transparência ou desvio na distribuição de recursos através de emendas também estariam mais protegidos com essa PEC.
Para além de enfraquecer a independência das investigações, a PEC traria retrocesso democrático, justamente quando o país acaba de passar por um teste de estresse com o julgamento da tentativa de golpe de Estado no STF.
