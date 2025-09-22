PEC blindaria Antônio Rueda de investigação por suspeita de elo com PCC

Mattosinho contou que o nome de Rueda era citado constantemente como dono oculto de aeronaves da empresa para qual ele trabalhava, a Táxi Aéreo Piracicaba (TAP).

A aprovação acelerada da PEC da Blindagem esta semana, que pretende reduzir o poder do Judiciário de investigar parlamentares, incluiu um trecho que estende o foro privilegiado para presidentes de partidos com cadeiras no Congresso. Com a PEC, os caciques teriam a mesma camada de proteção extra, e poderiam não ser processados ou presos caso o Parlamento votasse contra o avanço de alguma investigação.

Para a advogada Daniela Vavlianos, na prática, a PEC pode retardar e até inviabilizar o avanço de investigações. "Ao transformar a responsabilidade criminal de dirigentes partidários e parlamentares em um ato sujeito à vontade política das Casas Legislativas, transfere-se para o campo da conveniência o que deveria ser matéria de estrita legalidade", diz.

O União Brasil elegeu 59 deputados e 5 senadores em 2022. O partido acaba de acertar uma aliança com o Partido Progressista (PP). Juntos, teriam 109 cadeiras na Câmara e 14 no Senado. Se não for barrada no Senado, a PEC abriria a porta para, eventualmente, evitar um processo contra Rueda, dono do caixa que financiará candidaturas do seu partido para 2026.

Dono de uma coleção de carros de luxo, Rueda chama a atenção pela ascensão vigorosa desde 2021 no mundo político, como mostrou reportagem do Uol do ano passado.

Eduardo Bolsonaro e emendas

A PEC da Blindagem também iria dificultar o avanço das investigações que correm contra o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP). As ações penais às quais ele responde no STF (Supremo Tribunal Federal) teriam de se submeter a essa regra. Ele foi indiciado em agosto por coação no curso de processo, obstrução de investigação e abolição violenta do Estado democrático de Direito.