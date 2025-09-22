'Traidores': eleitor já começou a definir em quem não vai votar em 2026
Quem seguiu para a avenida Paulista neste domingo passou aperto para chegar lá.
"Quanta gente", disse assustada uma mulher de dentro do vagão do metrô que a levaria ao ato em São Paulo, quando viu a quantidade de pessoas que estava prestes a embarcar já próximo ao Masp, ponto central das manifestações.
"Ainda bem", completou ela, que seguia com a filha para "fazer número" diante da mensagem que o ato pretendia passar: "Sem anistia", e contra a PEC da Blindagem.
O recado foi endereçado diretamente ao Congresso, e isso não é pouco.
Não houve gritos espontâneos pró-governo, pró-Lula ou a favor da isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5.000, foco da pauta governista na Câmara.
O coro popular se estabelecia rapidamente quando alguém gritava "Sem anistia!", e isso diz mais do que parece.
Era um grito para os deputados que insistem em querer reverter a decisão que condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro e os outros sete réus por tentar um golpe de Estado.
Não, não foi um ato pró-Lula e nem "contra tudo e contra todos", como em 2013.
Gente que não costuma sair de casa para manifestações, menos afeita à política, estava lá, num misto de incômodo pelo aperto de gente, e alívio de ver que não está sozinha.
Pessoas comuns que foram dizer "Chega!" a quem tenta livrar a cara de pagar as contas com a justiça, ou reverter uma decisão já tomada com a prisão dos golpistas pelo STF.
Pessoas que começam a entender o que quer dizer a sigla "Centrão", o papel do Senado, e a importância do seu voto no ano que vem. Gente que aplaudiu a gigante bandeira do Brasil sendo estendida, sob tímidos gritos de "viva o Brasil".
A imagem de cartazes com as fotos de "traidores" que votaram a favor da PEC da Blindagem, é forte. O Congresso entrou na mira do eleitor, seja nas ruas ou nas redes sociais.
Os arrependidos que pediram desculpas pelo voto a favor da PEC da Blindagem já compunham um sintoma de que haviam entendido o revés. As manifestações de domingo cristalizaram esse sentimento. Se a eleição fosse hoje boa parte da Câmara seria demitida pelo eleitor.
Desde as jornadas de junho de 2013 o Brasil vem num processo contínuo de politização que focou especialmente nos mandatários. Ou pró-Lula/pró-PT, ou pró-Bolsonaro/anti-PT. Nessa disputa, Bolsonaro se saiu melhor, induzindo a eleição deste ou daquele nome para o Congresso.
O PL triplicou sua bancada e elegeu 99 deputados e 13 senadores. Agora, fica a dúvida se manterá a mesma confiança do eleitor depois das pautas tão impopulares. O mesmo vale para os 12 deputados do PT. Falou-se muito desses "traidores petistas" no burburinho da manifestação de ontem.
A comparação sobre o tamanho das manifestações pró-Bolsonaro no 7 de Setembro e as de ontem, ambas superando pouco mais de 40 mil pessoas tanto em São Paulo como no Rio, ficou em segundo plano.
E quem não prestar atenção nisso vai perder o trem em 2026, observa o cientista político Rudá Ricci.
Ele fez um paralelo dos atos de ontem com a campanha das Diretas nos anos 80, quando artistas e representantes da igreja católica participavam dos protestos, dada a magnitude do que estava em jogo.
Tanto naquele tempo como agora, a democracia. O recado está dado. Assim como a classe política antecipou a campanha de 2026, o eleitor também já começou a definir ao menos em quem não vai votar no ano que vem. A votação nesta semana pelo projeto de anistia ganha mais holofotes do que nunca.
Senado, o último bastião da democracia
Na semana passada, um encontro pelo dia internacional da democracia, do grupo Direitos Já!, em São Paulo, já havia exaltado a preocupação com o Parlamento, especialmente o Senado.
São justamente os senadores que agora pretendem brecar a PEC da Blindagem. Obter maioria nessa Casa com nomes alinhados à defesa da democracia virou prioridade.
"O Senado é o último bastião da democracia", disse um dos presentes que discursaram no palco do Tuca.
Também havia um espaço destacado para religiosos que foram prestigiar o evento. "Que Deus abençoe a todos que participam deste evento a favor da democracia", disse Dom Odilo Scherer, arcebispo de São Paulo, em mensagem gravada para o ato do dia 15 de setembro, que reuniu representantes de distintos partidos, e contou com a presença do vice-presidente, Geraldo Alckmin.
A fala do religioso não deixa de ser institucional, visto que ocupa o cargo de grão chanceler da PUC, dona do espaço onde aconteceu o ato. Mas, em um momento como o atual, ter essa bênção faz diferença.
