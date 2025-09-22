'Traidores': eleitor já começou a definir em quem não vai votar em 2026

Pessoas comuns que foram dizer "Chega!" a quem tenta livrar a cara de pagar as contas com a justiça, ou reverter uma decisão já tomada com a prisão dos golpistas pelo STF.

Pessoas que começam a entender o que quer dizer a sigla "Centrão", o papel do Senado, e a importância do seu voto no ano que vem. Gente que aplaudiu a gigante bandeira do Brasil sendo estendida, sob tímidos gritos de "viva o Brasil".

A imagem de cartazes com as fotos de "traidores" que votaram a favor da PEC da Blindagem, é forte. O Congresso entrou na mira do eleitor, seja nas ruas ou nas redes sociais.

Os arrependidos que pediram desculpas pelo voto a favor da PEC da Blindagem já compunham um sintoma de que haviam entendido o revés. As manifestações de domingo cristalizaram esse sentimento. Se a eleição fosse hoje boa parte da Câmara seria demitida pelo eleitor.

Desde as jornadas de junho de 2013 o Brasil vem num processo contínuo de politização que focou especialmente nos mandatários. Ou pró-Lula/pró-PT, ou pró-Bolsonaro/anti-PT. Nessa disputa, Bolsonaro se saiu melhor, induzindo a eleição deste ou daquele nome para o Congresso.

O PL triplicou sua bancada e elegeu 99 deputados e 13 senadores. Agora, fica a dúvida se manterá a mesma confiança do eleitor depois das pautas tão impopulares. O mesmo vale para os 12 deputados do PT. Falou-se muito desses "traidores petistas" no burburinho da manifestação de ontem.