PCC chegou à mesa do bar? 'Metanol na bebida não caiu do céu', diz entidade
O crime organizado chegou à mesa do bar, como revelam os casos de contaminação de bebidas alcoólicas com metanol, que já matou ao menos 3 pessoas no Estado de São Paulo.
A proximidade dos episódios com a deflagração da operação Carbono Oculto, que desbaratou um esquema de lavagem de dinheiro para o PCC em postos de combustíveis, despertou a desconfiança de que as bebidas contaminadas tenham a mesma fonte.
A quadrilha investigada importava metanol, que era armazenado em tanques nos portos de Santos (SP) e Paranaguá (PR).
"Nós já estávamos esperando algo assim. Quando você fecha uma torneira [para o crime organizado] de um lado, ele abre de outro. Esse metanol na bebida não caiu do céu", diz Rodolpho Ramazzini, diretor da Associação Brasileira do Combate à Falsificação.
A operação Carbono Oculto, que foi às ruas no dia 28 de agosto por primeira vez, expôs um esquema sofisticado de importação de combustíveis, entre eles o metanol, que era utilizado para ser misturado em postos, dentro de um esquema de lavagem de dinheiro.
"As empresas do esquema foram lacradas. Você acha que esse metanol ia ficar parado no tanque?", afirma Ramazzini, sugerindo que o produto passou a ser revendido para a cadeia de bebidas, chegando ao consumo popular.
Hoje a Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo confirmou a terceira morte por consumo de bebida com metanol, a segunda no município de São Bernardo do Campo. A primeira ocorreu no dia 15 de setembro em São Paulo. Ao todo, foram 9 casos notificados por intoxicação com metanol em desde os primeiros dias de setembro.
A coluna consultou o Ministério Público de São Paulo para saber se a suspeita da ABCF procedia, mas não há confirmação, ao menos por ora.
"Não podemos afirmar que o metanol das bebidas foi desviada dos postos", afirmou o promotor Yuri Fisberg por meio da assessoria de imprensa. A Secretaria de Segurança do Estado respondeu na mesma linha.
Fiscalização mais fraca
A entidade dirigida por Ramazzini reclama que um dos fatores a ter deixado a área de bebidas mais vulnerável foi a redução de fiscalização que acontecia entre 2009 e 2016, através do Sistema de Controle de Produção de Bebidas (Sicobe).
O sistema funcionava na Casa da Moeda para monitorar em tempo real a produção de bebidas, mas foi descontinuado, alegando-se que haveria outras alternativas mais eficientes para o controle de produção que evitasse desvios.
A ABCF, porém, aponta que foi nesse momento que explodiram os casos de bebidas falsificadas: o mercado ilícito passou de 7% para 21%. Hoje a entidade vive uma queda de braço com a Receita Federal para restabelecer o sistema de fiscalização, e o assunto já chegou ao STF (Supremo Tribunal Federal).
