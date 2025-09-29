PCC chegou à mesa do bar? 'Metanol na bebida não caiu do céu', diz entidade

"Nós já estávamos esperando algo assim. Quando você fecha uma torneira [para o crime organizado] de um lado, ele abre de outro. Esse metanol na bebida não caiu do céu", diz Rodolpho Ramazzini, diretor da Associação Brasileira do Combate à Falsificação.

A operação Carbono Oculto, que foi às ruas no dia 28 de agosto por primeira vez, expôs um esquema sofisticado de importação de combustíveis, entre eles o metanol, que era utilizado para ser misturado em postos, dentro de um esquema de lavagem de dinheiro.

"As empresas do esquema foram lacradas. Você acha que esse metanol ia ficar parado no tanque?", afirma Ramazzini, sugerindo que o produto passou a ser revendido para a cadeia de bebidas, chegando ao consumo popular.

Hoje a Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo confirmou a terceira morte por consumo de bebida com metanol, a segunda no município de São Bernardo do Campo. A primeira ocorreu no dia 15 de setembro em São Paulo. Ao todo, foram 9 casos notificados por intoxicação com metanol em desde os primeiros dias de setembro.

A coluna consultou o Ministério Público de São Paulo para saber se a suspeita da ABCF procedia, mas não há confirmação, ao menos por ora.

"Não podemos afirmar que o metanol das bebidas foi desviada dos postos", afirmou o promotor Yuri Fisberg por meio da assessoria de imprensa. A Secretaria de Segurança do Estado respondeu na mesma linha.