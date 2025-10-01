Câmara compra a briga de taxar ricos para cortejar as ruas na isenção de IR

A bancada do partido fez malabarismos para apoiar a pauta. O deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) incluiu uma emenda ao projeto para ampliar para R$ 10 mil a isenção, o que obrigaria o governo a aumentar impostos, ou cortar mais gastos, para compensar as perdas de arrecadação com a isenção.

A estratégia ficou clara na fala do deputado Alberto Fraga (PL-DF). Embora tenha admitido que o projeto tem pontos positivos e negativos, Fraga mencionou o fato de a matéria ser favorável aos governistas. "Estamos entregando de bandeja essa bandeira simpática que vai favorecer quem ganha até R$ 5.000", disse na tribuna, ao anunciar que votaria por aumentar ainda mais a isenção, para quem ganha até R$ 10 mil. "Não adianta a esquerda chiar. Vamos colocar a emenda, e vocês que derrubem", disse.

Isolados, tiveram de se alinhar à maioria que não mostrou a menor disposição de recuar, mesmo cobrada publicamente. "Os senhores deputados dos partidos de Centro, que eu vou nomear: União Brasil, PP, MDB, PSD, tenham vergonha. Não votem dessa forma, e parem de dar cheque em branco ao governo Lula para atacar todos vocês", reclamou o deputado Cabo Gilberto Silva (PL-PB).

Não adiantou. Poucas vezes houve unanimidade em questão espinhosa, que mexe com interesses de muitos patrocinadores de campanha desses mesmos deputados. Mas o palco foi armado para que houvesse a agenda positiva da Casa depois da mancha com a PEC da Blindagem. O presidente Hugo Motta (Republicanos-PB) não marcou nenhuma outra votação que não fosse a isenção do IR nesta quarta. Um expediente que nem sempre é respeitado, especialmente quando os deputados buscam sair dos holofotes. Mas hoje foi dia de aparecer bem na foto.

O relator Arthur Lira (PP-AL) também se empenhou para fazer o projeto passar, descartando as mais de cem emendas apresentadas. A dobradinha com Motta era evidente, e deixou claro que a dupla entendeu o recado.

Desde os protestos do dia 21, há um esforço da Casa em se reconectar com projetos de impacto popular. Nesta terça, Motta chegou a dizer que o Congresso era "amigo do povo", durante o lançamento de programas voltados à agricultura familiar, cinco deles aprovados pela Câmara. "Esse compromisso com combate às desigualdades, mesmo em meio a tantas divergências, que são a base da democracia, demonstra como o Congresso tem sido amigo do povo".