Câmara compra a briga de taxar ricos para cortejar as ruas na isenção de IR
Os deputados deram um passo ousado nesta quarta-feira (1º) com a aprovação da isenção do Imposto de Renda (IR) para quem ganha até R$ 5.000 por mês. Mais ainda, passaram a conta ao intocado andar de cima, os super-ricos, que terão de pagar alíquota de até 10% de IR.
"É uma votação histórica", "Estamos fazendo justiça social", repetiam muitos dos parlamentares, lembrando os milhões de brasileiros que serão beneficiados. Professores, enfermeiras, garis, categorias do andar de baixo que serão beneficiadas pela isenção do IR, foram citados nos discursos do plenário.
Pisando em ovos, com um olho nas ruas e outro na urna do ano que vem, os parlamentares responderam aos mau humor da população depois dos protestos do dia 21 de setembro contra a malfadada PEC da Blindagem. Esta acabou enterrada no Senado, mas colocou os nobres deputados em maus lençóis. De quebra, isolaram o PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, que pretendia constranger o governo.
A bancada do partido fez malabarismos para apoiar a pauta. O deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) incluiu uma emenda ao projeto para ampliar para R$ 10 mil a isenção, o que obrigaria o governo a aumentar impostos, ou cortar mais gastos, para compensar as perdas de arrecadação com a isenção.
A estratégia ficou clara na fala do deputado Alberto Fraga (PL-DF). Embora tenha admitido que o projeto tem pontos positivos e negativos, Fraga mencionou o fato de a matéria ser favorável aos governistas. "Estamos entregando de bandeja essa bandeira simpática que vai favorecer quem ganha até R$ 5.000", disse na tribuna, ao anunciar que votaria por aumentar ainda mais a isenção, para quem ganha até R$ 10 mil. "Não adianta a esquerda chiar. Vamos colocar a emenda, e vocês que derrubem", disse.
Isolados, tiveram de se alinhar à maioria que não mostrou a menor disposição de recuar, mesmo cobrada publicamente. "Os senhores deputados dos partidos de Centro, que eu vou nomear: União Brasil, PP, MDB, PSD, tenham vergonha. Não votem dessa forma, e parem de dar cheque em branco ao governo Lula para atacar todos vocês", reclamou o deputado Cabo Gilberto Silva (PL-PB).
Não adiantou. Poucas vezes houve unanimidade em questão espinhosa, que mexe com interesses de muitos patrocinadores de campanha desses mesmos deputados. Mas o palco foi armado para que houvesse a agenda positiva da Casa depois da mancha com a PEC da Blindagem. O presidente Hugo Motta (Republicanos-PB) não marcou nenhuma outra votação que não fosse a isenção do IR nesta quarta. Um expediente que nem sempre é respeitado, especialmente quando os deputados buscam sair dos holofotes. Mas hoje foi dia de aparecer bem na foto.
O relator Arthur Lira (PP-AL) também se empenhou para fazer o projeto passar, descartando as mais de cem emendas apresentadas. A dobradinha com Motta era evidente, e deixou claro que a dupla entendeu o recado.
Desde os protestos do dia 21, há um esforço da Casa em se reconectar com projetos de impacto popular. Nesta terça, Motta chegou a dizer que o Congresso era "amigo do povo", durante o lançamento de programas voltados à agricultura familiar, cinco deles aprovados pela Câmara. "Esse compromisso com combate às desigualdades, mesmo em meio a tantas divergências, que são a base da democracia, demonstra como o Congresso tem sido amigo do povo".
O projeto segue para o Senado, que deve aprová-lo.
Impacto na anistia
O resultado de hoje pode fortalecer as pautas do governo e do Centrão na votação do projeto de anistia diante da resistência do mesmo PL em revisar a ideia da perdão amplo, geral e irrestrito. Há quem aponte sinais de que os bolsonaristas acabarão cedendo, uma vez que já sentiram o cansaço de aliados em sustentar a pauta. Sem Centrão, sem os governistas, e sem apoio nas ruas.
Desde o fatídico 8 de janeiro de 2023, a opinião pública se mantém contrária à ideia de anistia, ainda que por uma pequena maioria —51%, segundo a Atlas Intel. Das recentes pesquisas do grupo, a percepção de que as penas dos presos são exageradas ganha por pouco: 51% dos entrevistados, contra 35% que acreditam que foram adequadas, e 12% que avaliam que foram insuficientes. Placar final, 51% por redução de penas, e 47% contra. Alívio de pena, porém, só se for para os "bagrinhos", não para os mandantes.
A votação desta quarta é uma vitória para Lula e um gol para exibir em sua campanha à reeleição de 2026. Mas o ano de 2025 já mostrou que a política no Brasil não tem nada de previsível e não se pode cantar vitórias antes do tempo, com muito jogo a ser jogado até lá.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.