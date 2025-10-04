Brasil pode alcançar consenso inédito para taxar super-ricos
O intocado andar de cima, ricos de verdade que recebem a partir de R$ 100 mil mensais, podem estar prestes a tomar uma tungada de 10% em parte de sua renda como poucas vezes na história do Brasil.
Para alguns especialistas, é praticamente inédita essa possibilidade, após a aprovação dessa taxação na Câmara dos Deputados para compensar a isenção de IR (Imposto de Renda) para quem ganha até R$ 5.000 mensais.
O economista Guilherme Klein avalia que é a primeira vez que há uma cobrança direcionada que alcança esse estrato da sociedade.
"Não havia nada antes tão explicitamente endereçado ao topo da pirâmide", diz Klein, pesquisador do Made (Centro de Pesquisa em Macroeconomia das Desigualdades) da FEA/USP (Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo).
Dão Real Pereira dos Santos, presidente do Sindifisco (Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Federal), tem a mesma leitura. "Ousaria dizer que nunca na História houve um consenso como este para taxar super-ricos", disse ele à coluna.
A sessão da Câmara na última quarta-feira (1º) foi marcada por vários ineditismos, e esse foi um deles. Além da unanimidade dos votos de deputados em meio a uma feroz polarização política, a estratégia de vincular a isenção do IR de quem ganha até R$ 5.000 à cobrança maior de impostos de ricos favoreceu o resultado.
"A isenção turbinou a votação", acredita o professor de Finanças Ricardo Teixeira, da FGV. "Se tivessem votado em separado, talvez não houvesse aprovação unânime [da taxação dos que ganham mais]. Foi amarrada para acontecer dessa forma", completa.
Pelo projeto aprovado na Câmara, a cobrança começa com uma alíquota mínima de IR para quem ganha a partir de R$ 600 mil por ano, e sobe progressivamente até chegar aos 10% para quem tem rendimentos anuais a partir de R$ 1,2 milhão.
O resultado acabou surpreendendo até os mais desconfiados. "Esse nível de votação, em torno de uma pauta polêmica, chega a ser um pouco assustador", admitiu Santos, do Sindifisco. Klein, do Made, conta que também chegou a pesquisar se havia alguma "pegadinha", mas não encontrou.
Acaso e a batalha da opinião pública
Num país acostumado a poupar de taxações quem ganha mais, o acaso político prevaleceu. A Câmara está sob escrutínio da opinião pública desde a votação desastrada da PEC das Prerrogativas, apelidada sugestivamente de PEC da Blindagem.
Os deputados estavam afoitos para encontrar uma marca que superasse a péssima impressão deixada com a proposta que lhes garantiria uma proteção de investigações da Justiça.
O quadro teria contribuído, inclusive, para que os afetados pela medida, ou seja, os ricos, que ganham R$ 600 mil por ano, e os super-ricos, de R$ 1,2 milhão para cima, não se manifestassem contrariamente.
Em entrevista ao programa do canal UOL "Poder e Mercado", o secretário de reformas econômicas do Ministério da Fazenda, Marcos Pinto, contou que a pasta se debruçou para desenhar uma arquitetura do projeto que resistisse às críticas e contasse com o apoio da opinião pública, ao mesmo tempo em que convencia os agentes de mercado sobre o compromisso com a responsabilidade fiscal.
"Travamos essa batalha sobretudo na opinião pública, para mostrar para a população que o benefício para 20 milhões de pessoas era justo, não era absurdo, e que se pagava fazendo com que quem ganha mais de R$ 1 milhão pague um pouquinho mais de imposto", disse ele. O secretário lembrou que, mesmo com essa cobrança, o andar de cima ainda paga menos, proporcionalmente, que a imensa maioria da população brasileira.
Um estudo sobre progressividade e desigualdade, divulgado em agosto, feito com base em dados de 2019, mostrou que a maioria dos adultos no Brasil pagava alíquotas efetivas, entre impostos diretos e indiretos, entre 45% e 50% em tributos, e o 1% mais rico pagava 26,2%.
No caso dos super-ricos, ou 0,001% do topo da pirâmide, só 19,7% da renda está comprometida com impostos, mostra o levantamento feito por nove economistas, em conjunto com a Receita Federal. Um dos fatores que sustenta essa desigualdade é a isenção da cobrança de tributos sobre lucros e dividendos. Até 1996, o Brasil cobrava esse tributo, que deve voltar agora com a aprovação do projeto.
Piketty neles
Pedro Humberto, pesquisador do Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), lembra que o Brasil estava ficando isolado na isenção de lucros e dividendos de super-ricos. "Só a Estônia e o Brasil estavam isolados nessa isenção, que foi caindo por terra no mundo", comenta. Esse grupo, lembra ele, ainda se beneficia de brechas legais que favorecem isenções.
Lorreine Messias, pesquisadora do Insper, explica que o Brasil começou a amadurecer o debate sobre esses privilégios seguindo uma onda mundial que começou há pelos menos dez anos, quando o economista francês Thomas Piketty apontou o dedo para as benesses no andar de cima que favoreciam a desigualdade. "A literatura econômica evitou por muito tempo essa discussão porque a ortodoxia imaginava que bastava um país crescer para distribuir renda", diz ela.
Humberto, do Ipea, lembra que, nos anos 90, a falta de investimento em educação era tida como a razão para a desigualdade econômica. Assim, a alta renda saía ilesa.
Hoje o governo Lula já fala em um pacote de taxação de super-ricos. Desde o ano passado, entrou em vigor a taxação de offshores, o que já começava a dar uma mordida na renda dos super-ricos, que aplicam seu dinheiro em paraísos fiscais. Nessa mesma linha, na MP (Medida Provisória) 1.303, que será discutida esta semana, o governo negocia aumentar a cobrança de imposto sobre algumas aplicações, como criptomoedas.
Rumo ao Senado
Os prenúncios, até o momento, são de que a projeto de isenção de IR e tributação de ricos e super-ricos vai passar com tranquilidade no Senado. Mas o grupo que será atingido pela medida também foi pego de surpresa pela votação na Câmara e há quem acredite que não faltará lobby para modificá-la na Casa, que pode votar o texto na próxima semana.
Se a medida for validada, há um roteiro esperado para um grupo acostumado a contratar advogados tributaristas especializados em achar brechas na lei.
"Evidente que quem não pagava vai fazer o possível para seguir não pagando. Vai ter planejamento tributário para transformar lucro tributário em não tributável, para evitar cobrança", diz o presidente do Sindifisco.
