Brasil pode alcançar consenso inédito para taxar super-ricos

"Não havia nada antes tão explicitamente endereçado ao topo da pirâmide", diz Klein, pesquisador do Made (Centro de Pesquisa em Macroeconomia das Desigualdades) da FEA/USP (Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo).

Dão Real Pereira dos Santos, presidente do Sindifisco (Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Federal), tem a mesma leitura. "Ousaria dizer que nunca na História houve um consenso como este para taxar super-ricos", disse ele à coluna.

A sessão da Câmara na última quarta-feira (1º) foi marcada por vários ineditismos, e esse foi um deles. Além da unanimidade dos votos de deputados em meio a uma feroz polarização política, a estratégia de vincular a isenção do IR de quem ganha até R$ 5.000 à cobrança maior de impostos de ricos favoreceu o resultado.

"A isenção turbinou a votação", acredita o professor de Finanças Ricardo Teixeira, da FGV. "Se tivessem votado em separado, talvez não houvesse aprovação unânime [da taxação dos que ganham mais]. Foi amarrada para acontecer dessa forma", completa.

Pelo projeto aprovado na Câmara, a cobrança começa com uma alíquota mínima de IR para quem ganha a partir de R$ 600 mil por ano, e sobe progressivamente até chegar aos 10% para quem tem rendimentos anuais a partir de R$ 1,2 milhão.

O resultado acabou surpreendendo até os mais desconfiados. "Esse nível de votação, em torno de uma pauta polêmica, chega a ser um pouco assustador", admitiu Santos, do Sindifisco. Klein, do Made, conta que também chegou a pesquisar se havia alguma "pegadinha", mas não encontrou.