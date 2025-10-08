Lula sai das cordas, enquanto Brasil pede mais democracia e menos anistia
Tudo já foi dito ou escrito sobre o presente que o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) deu ao governo Lula. Sua campanha nos EUA em defesa do pai, Jair Bolsonaro, turbinou o tarifaço contra o Brasil, o que despertou um sentimento popular de defesa da soberania, e acabou tendo o efeito contrário ao esperado pelo filho do ex-presidente. Lula está saindo das cordas.
O levantamento da Quaest de hoje é mais um que confirma a trajetória de recuperação do presidente, com a aprovação do governo voltando aos níveis de janeiro de 2025.
A aprovação e a desaprovação de Lula estão empatadas. Ainda está aquém do momento favorável de agosto de 2023, por exemplo, quando a aprovação chegava a 60%. Mas Lula já fechou a boca de jacaré que se abria nas pesquisas até maio deste ano.
A promessa de um encontro com o presidente dos EUA, Donald Trump, após a conversa de 30 minutos dos dois mandatários na segunda, veio coroar o fracasso da estratégia bolsonarista.
Por outro lado, a rejeição à ideia de anistia cresceu nas últimas três semanas, passando de 41% para 47%, justamente quando a Câmara dos Deputados começava a costurar um acordo para reduzir penas aos condenados pelo 8 de Janeiro. O plano era estender o benefício a Bolsonaro e aos generais golpistas. Mas a tentativa de golpe de Estado parece que não será esquecida.
A tese da anistia "ampla, geral e irrestrita" está cada dia mais distante. O bordão foi citado pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro num ato ontem, na Esplanada dos Ministérios, na capital, que reuniu o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG), e seguidores do ex-presidente.
A ideia não agrada nem a totalidade da massa bolsonarista - 30% dos entrevistados identificados com Bolsonaro se mostraram contra a redução de penas.
Jogando sozinho
A recuperação de Lula não quer dizer que sua reeleição esteja garantida. A rejeição à sua figura ainda é alta e, por ora, ele está sem adversário declarado, com a demora do PL e de Jair Bolsonaro para abençoar o seu candidato.
A intensidade dos acontecimentos em 2025 deixou o brasileiro à flor da pele. Mas o governo soube manter a bola no chão enquanto os EUA pressionavam com a tarifa de 50% e os bolsonaristas sugeriam "redenção" em vez de resistência.
A leitura em Brasília é que a estratégia brasileira de defender a democracia acabou reconhecida no exterior, e Trump ficou isolado ao vincular o fim do tarifaço ao julgamento de Jair Bolsonaro.
O Brasil começou a ser citado como exemplo na imprensa mundial, e isso fez diferença.
A capa da revista The Economist no dia 28 de agosto com o título "O que o Brasil pode ensinar à América" foi o ponto alto, segundo Welber Barral, especialista em comércio exterior que atua em Washington e procura traduzir o Brasil aos interlocutores dos EUA.
"[Essa capa] teve impacto e mudou um pouco o discurso, ao reconhecer que muitas das premissas sobre as quais o governo americano estava se baseando eram equivocadas", disse ele.
Foi nesta encruzilhada internacional que Lula se beneficiou, diz Rafael Cortez, sócio da consultoria Tendências. A peleja no exterior se misturou com o ambiente doméstico. "O conflito entre esquerda e direita, petismo x antipetismo passou a ser alimentado pelo exterior, as fronteiras se apagaram", afirma.
E, enquanto Lula respondia a Trump, o PL foi ficando sem discurso, insistindo em cavalos errados — seja em adular Trump, em defender a PEC da Blindagem ou insistir na anistia irrestrita.
As mulheres
Lula recuperou terreno entre o eleitorado feminino, decisivo para sua vitória em 2022. Mulheres são mais suscetíveis à perda da democracia, e a campanha pela soberania brasileira parece tê-las alcançado também.
A foto do momento não é boa para os adversários de Lula. A democracia está na moda, e quem não entendeu o momento vai perder esse trem.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.