Carla Jimenez

Carla Jimenez

Lula sai das cordas, enquanto Brasil pede mais democracia e menos anistia

Carla Jimenez
Colunista do UOL
Presidente Lula fala na Cúpula do Clima na ONU, em setembro
Presidente Lula fala na Cúpula do Clima na ONU, em setembro Imagem: Charly Triballeau - 24.set.2025/AFP

Tudo já foi dito ou escrito sobre o presente que o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) deu ao governo Lula. Sua campanha nos EUA em defesa do pai, Jair Bolsonaro, turbinou o tarifaço contra o Brasil, o que despertou um sentimento popular de defesa da soberania, e acabou tendo o efeito contrário ao esperado pelo filho do ex-presidente. Lula está saindo das cordas.

O levantamento da Quaest de hoje é mais um que confirma a trajetória de recuperação do presidente, com a aprovação do governo voltando aos níveis de janeiro de 2025.

A aprovação e a desaprovação de Lula estão empatadas. Ainda está aquém do momento favorável de agosto de 2023, por exemplo, quando a aprovação chegava a 60%. Mas Lula já fechou a boca de jacaré que se abria nas pesquisas até maio deste ano.

A promessa de um encontro com o presidente dos EUA, Donald Trump, após a conversa de 30 minutos dos dois mandatários na segunda, veio coroar o fracasso da estratégia bolsonarista.

Por outro lado, a rejeição à ideia de anistia cresceu nas últimas três semanas, passando de 41% para 47%, justamente quando a Câmara dos Deputados começava a costurar um acordo para reduzir penas aos condenados pelo 8 de Janeiro. O plano era estender o benefício a Bolsonaro e aos generais golpistas. Mas a tentativa de golpe de Estado parece que não será esquecida.

A tese da anistia "ampla, geral e irrestrita" está cada dia mais distante. O bordão foi citado pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro num ato ontem, na Esplanada dos Ministérios, na capital, que reuniu o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG), e seguidores do ex-presidente.

A ideia não agrada nem a totalidade da massa bolsonarista - 30% dos entrevistados identificados com Bolsonaro se mostraram contra a redução de penas.

Jogando sozinho

A recuperação de Lula não quer dizer que sua reeleição esteja garantida. A rejeição à sua figura ainda é alta e, por ora, ele está sem adversário declarado, com a demora do PL e de Jair Bolsonaro para abençoar o seu candidato.

A intensidade dos acontecimentos em 2025 deixou o brasileiro à flor da pele. Mas o governo soube manter a bola no chão enquanto os EUA pressionavam com a tarifa de 50% e os bolsonaristas sugeriam "redenção" em vez de resistência.

A leitura em Brasília é que a estratégia brasileira de defender a democracia acabou reconhecida no exterior, e Trump ficou isolado ao vincular o fim do tarifaço ao julgamento de Jair Bolsonaro.

The Economist traz ilustração de Bolsonaro vestido de "Viking do Capitólio", alusão ao homem símbolo da invasão ao Congresso americano, em 2021
The Economist traz ilustração de Bolsonaro vestido de "Viking do Capitólio", alusão ao homem símbolo da invasão ao Congresso americano, em 2021 Imagem: Reprodução/The Economist

O Brasil começou a ser citado como exemplo na imprensa mundial, e isso fez diferença.

A capa da revista The Economist no dia 28 de agosto com o título "O que o Brasil pode ensinar à América" foi o ponto alto, segundo Welber Barral, especialista em comércio exterior que atua em Washington e procura traduzir o Brasil aos interlocutores dos EUA.

"[Essa capa] teve impacto e mudou um pouco o discurso, ao reconhecer que muitas das premissas sobre as quais o governo americano estava se baseando eram equivocadas", disse ele.

Foi nesta encruzilhada internacional que Lula se beneficiou, diz Rafael Cortez, sócio da consultoria Tendências. A peleja no exterior se misturou com o ambiente doméstico. "O conflito entre esquerda e direita, petismo x antipetismo passou a ser alimentado pelo exterior, as fronteiras se apagaram", afirma.

E, enquanto Lula respondia a Trump, o PL foi ficando sem discurso, insistindo em cavalos errados — seja em adular Trump, em defender a PEC da Blindagem ou insistir na anistia irrestrita.

As mulheres

Lula recuperou terreno entre o eleitorado feminino, decisivo para sua vitória em 2022. Mulheres são mais suscetíveis à perda da democracia, e a campanha pela soberania brasileira parece tê-las alcançado também.

A foto do momento não é boa para os adversários de Lula. A democracia está na moda, e quem não entendeu o momento vai perder esse trem.

