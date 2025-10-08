Lula sai das cordas, enquanto Brasil pede mais democracia e menos anistia

A promessa de um encontro com o presidente dos EUA, Donald Trump, após a conversa de 30 minutos dos dois mandatários na segunda, veio coroar o fracasso da estratégia bolsonarista.

Por outro lado, a rejeição à ideia de anistia cresceu nas últimas três semanas, passando de 41% para 47%, justamente quando a Câmara dos Deputados começava a costurar um acordo para reduzir penas aos condenados pelo 8 de Janeiro. O plano era estender o benefício a Bolsonaro e aos generais golpistas. Mas a tentativa de golpe de Estado parece que não será esquecida.

A tese da anistia "ampla, geral e irrestrita" está cada dia mais distante. O bordão foi citado pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro num ato ontem, na Esplanada dos Ministérios, na capital, que reuniu o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG), e seguidores do ex-presidente.

A ideia não agrada nem a totalidade da massa bolsonarista - 30% dos entrevistados identificados com Bolsonaro se mostraram contra a redução de penas.

Jogando sozinho

A recuperação de Lula não quer dizer que sua reeleição esteja garantida. A rejeição à sua figura ainda é alta e, por ora, ele está sem adversário declarado, com a demora do PL e de Jair Bolsonaro para abençoar o seu candidato.