Sucessão de Barroso no STF vai testar má vontade com mulheres nos tribunais

A Plataforma Justa atua como centro de pesquisa no campo de economia política da Justiça. Dentre os temas centrais para o grupo estão os desequilíbrios do Judiciário, incluindo os supersalários, e a falta de isonomia racial e de gênero nas cortes. "Nós queremos, no mínimo, retomar os patamares, ainda que vexatórios, que tínhamos no passado de ao menos duas mulheres no STF", afirma Luciana, lembrando que só a partir de 2023 firmou-se uma resolução determinando que houvesse mais mulheres nas cortes brasileiras, para se alcançar um mínimo de 40% de representatividade.

Desde então, se avançou no total de mulheres, especialmente na primeira instância, mas ainda muito aquém de um equilíbrio. Na segunda instância, área que concentra mais poder, e pode revisar as decisões dos juízes de primeira instância, o funil é ainda mais grave. Há cortes, como os tribunais de Justiça do Amapá e Rondônia, sem ao menos uma mulher atuando como desembargadora. São Paulo, maior centro econômico do país, tem 12,6% de mulheres.

A resolução, no entanto, colocou que enquanto não houver 40% de mulheres nos tribunais, elas deverão alternar listas mistas com listas exclusivamente de mulheres para a promoção à segunda instância. "Se até magistratura já coloca ações afirmativas para reduzir desigualdade, o STF não pode puxar o retrocesso nesse sentido", completa Luciana.

Má vontade

Em agosto, a ministra Cármen Lúcia, enquanto presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), protagonizou um episódio que desconsiderou uma lista só de mulheres quando se definia a próxima nomeação para o TRE-RJ (Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro). Carmen havia determinado que se considerasse uma lista só de candidatas para se alinhar à resolução do tribunal eleitoral de março deste ano, que orienta o equilíbrio de gênero.

Mas sua determinação foi questionada pelo ministro André Mendonça, que também integra o TSE. Já havia sido apresentada uma lista só de homens para aquela vaga de desembargador no Rio, antes da resolução de março.