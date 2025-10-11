Sucessão de Barroso no STF vai testar má vontade com mulheres nos tribunais
O anúncio da aposentadoria do ministro Luís Roberto Barroso na quinta-feira agitou os balões de ensaio sobre eventuais sucessores. Os primeiros nomes que surgiram são todos de homens. Entre eles, os de Jorge Messias, advogado-geral da União, do senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e de Bruno Dantas, ministro do TCU (Tribunal de Contas da União). Homens brancos, acima dos 40, perfil predominante das cortes no Brasil.
Ciente da inércia parcial, em termos de gênero, que cerca essas escolhas, os grupos Plataforma Justa, Fórum Justiça, e a Themis Gênero e Justiça, além do professor de Direito Thiago Amparo, fundador do Núcleo de Justiça Racial e Direito da FGV, se apressaram em apresentar uma lista de dez juristas mulheres que estariam à altura do cargo. Dentre os nomes, Edilene Lobo, ministra do TSE, Daniela Teixeira, ministra do STJ, Maria Elizabeth Rocha, presidente do STM (Superior Tribunal Militar), e Sheila de Carvalho, secretária Nacional de Acesso à Justiça.
Seis nomes são de mulheres negras, e quatro, de brancas. "Se poderes vigentes não representam seu povo, não há democracia", diz Denise Dora, diretora da Themis, lembrando que a maioria da população brasileira é composta por mulheres negras, segundo o IBGE, e que as mulheres, de modo geral, são maioria também no país. "A representatividade no sistema de Justiça é uma questão democrática, é a consolidação do Estado de Direito", afirma.
A Plataforma Justa atua como centro de pesquisa no campo de economia política da Justiça. Dentre os temas centrais para o grupo estão os desequilíbrios do Judiciário, incluindo os supersalários, e a falta de isonomia racial e de gênero nas cortes. "Nós queremos, no mínimo, retomar os patamares, ainda que vexatórios, que tínhamos no passado de ao menos duas mulheres no STF", afirma Luciana, lembrando que só a partir de 2023 firmou-se uma resolução determinando que houvesse mais mulheres nas cortes brasileiras, para se alcançar um mínimo de 40% de representatividade.
Desde então, se avançou no total de mulheres, especialmente na primeira instância, mas ainda muito aquém de um equilíbrio. Na segunda instância, área que concentra mais poder, e pode revisar as decisões dos juízes de primeira instância, o funil é ainda mais grave. Há cortes, como os tribunais de Justiça do Amapá e Rondônia, sem ao menos uma mulher atuando como desembargadora. São Paulo, maior centro econômico do país, tem 12,6% de mulheres.
A resolução, no entanto, colocou que enquanto não houver 40% de mulheres nos tribunais, elas deverão alternar listas mistas com listas exclusivamente de mulheres para a promoção à segunda instância. "Se até magistratura já coloca ações afirmativas para reduzir desigualdade, o STF não pode puxar o retrocesso nesse sentido", completa Luciana.
Má vontade
Em agosto, a ministra Cármen Lúcia, enquanto presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), protagonizou um episódio que desconsiderou uma lista só de mulheres quando se definia a próxima nomeação para o TRE-RJ (Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro). Carmen havia determinado que se considerasse uma lista só de candidatas para se alinhar à resolução do tribunal eleitoral de março deste ano, que orienta o equilíbrio de gênero.
Mas sua determinação foi questionada pelo ministro André Mendonça, que também integra o TSE. Já havia sido apresentada uma lista só de homens para aquela vaga de desembargador no Rio, antes da resolução de março.
Os demais ministros da corte eleitoral referendaram a posição de Mendonça, e Cármen foi voto vencido. A ministra, única entre os 11 ministros do STF, queixou-se da falta de apoio à presença de mulheres no Judiciário. "Há tribunais e pessoas que já disseram que estão esperando minha saída no próximo ano para não precisar cumprir a resolução. A má vontade é óbvia com a presença de mulheres [nos tribunais]", disse a ministra.
Da lista sugerida pelos coletivos de apoio à isonomia de gênero no Judiciário, ao menos dois nomes compõem o grupo Prerrogativas: Dora Cavalcanti, advogada que integra o Conselhão do governo Lula, e Sheila de Carvalho, secretária nacional de Acesso à Justiça. Mesmo se declarando um grupo progressista, que em tese deveria aprofundar as conquistas democráticas, o Prerrogativas apontou o advogado geral Jorge Messias como o candidato que reúne mais apoio.
Marco Aurélio de Carvalho, coordenador do Prerrogativas, diz que há mais mulheres, além das sugeridas pelos coletivos, com ampla capacidade de assumir a vaga deixada por Barroso. Mas, o que está sendo levado em conta é a conjuntura atual. "Temos de colocar as coisas dentro do contexto, e isso não é desprezo pelas mulheres. Mas Messias conta com a confiança do presidente Lula, não podemos ser ingênuos sobre isso", diz ele, defendendo que o advogado da União tem o apoio de outras cortes superiores, além de apoio do PT.
A leitura é questionada por fontes ouvidas pela coluna, que apontam a posição do Prerrogativas como um retrato do mundo jurídico. "Mesmo em correntes progressistas, a desigualdade de gênero é naturalizada", diz Luciana.
Para Denise, da Themis, a sucessão de Barroso é uma oportunidade para colocar essa cobrança na mesa. "Não é favor, nem privilégio. É uma janela, um momento propício para equilibrar a balança", diz.
Veja a lista de mulheres recomendadas para suceder Barroso no STF:
1- Edilene Lobo, ministra do TSE
2- Monica de Melo, defensora pública
3- Sheila de Carvalho, secretária Nacional de Acesso à Justiça
4- Vera Lúcia Araújo, ministra substituta do TSE
5- Daniela Teixeira, ministra do STJ
6- Dora Cavalcanti, advogada, integrante do Conselhão
7- Maria Elizabeth Rocha, ministra do STM
8- Adriana Cruz, juíza no RJ, ex-secretária nacional do CNJ
9- Karen Luise, juíza do RS, integrante do Conselho Nacional do MP
10 - Flavia Carvalho, juiza de SP, juíza auxiliar do STF.
