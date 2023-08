Por se tratar de órgão de caixa torácica, o tamanho do coração também é um critério definidor. "Ele tem de caber. Não pode ser muito maior ou menor", explica Daniela.

Outra questão importante é que o sistema de doação prioriza os pacientes que estão listados no estado onde ocorreu a doação, ou em uma cidade próxima.

O coração tem um tempo curto, ente quatro e seis horas, chamado de tempo de isquemia fria, que é o tempo de retirada do órgão e o implante do órgão no receptor.

Gustavo Fernandes Ferreira, presidente da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos (ABTO), em entrevista à GloboNews

Imagina a gente transportando rim, fígado, coração pelo Brasil afora e perdendo a qualidade e até a possibilidade do transplante. Cada órgão tem um tempo máximo de sobrevida entre a retirada e o transplante no receptor.

Daniela Salomão, do SNT

Há critérios para prioridade dentro das prioridades. O coordenador médico do Programa de Transplantes do hospital Albert Einstein, José Eduardo Afonso Jr., explica que é preciso estabelecer quem deve ser atendido primeiro pelo risco maior de morte. Faustão foi operado no Einstein, em São Paulo.