"Tratam-se de recursos vitais para manter o funcionamento dos serviços públicos essenciais, como saúde e educação, prestados à população."

Os secretários da Fazenda dos 16 estados das regiões que assinam a carta pedem uma medida similar à do governo Bolsonaro, editada em 2020 para socorrer os entes enquanto enfrentavam a pandemia de covid-19.

Ainda, segundo as pastas, a situação se tornou mais grave por conta das sucessivas quedas do FPE, que representa até 70% de todas as receitas de um estado em alguns casos.

O FPE é uma transferência constitucional da União para os estados. A lei determina que 85% do valor vá para estados das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Como ele tem como base as receitas da União com Imposto de Renda e IPI, dois recursos que estão em queda, os estados têm recebido menos.

"Esse recurso [do FPE] financia boa parte dos orçamentos de muitos Estados", dizem na carta.

A queda de repasse, dizem, vem "causando prejuízos irreparáveis à população, cujos serviços públicos são essenciais à sua vida, saúde, segurança, bem-estar e dignidade."