A informação da aprovação do relatório foi dada à comitiva durante visita a São José dos Campos (SP), sede do ITA. Estavam lá o governador Elmano de Freitas (PT), com os ministros da Educação, Camilo Santana (PT); e da Defesa, José Múcio Monteiro.

O ITA é uma instituição pública ligada à FAB e referência em cursos de graduação e pós-graduação em áreas da engenharia, com destaque para o setor aeroespacial. Fortaleza terá a primeira instalação fora de São José dos Campos, onde atua desde 1950.

Segundo o governo cearense, o relatório técnico que estava sendo preparado desde agosto apontou o local de instalação do equipamento, que foi aprovado pela Aeronáutica: na Base Aérea de Fortaleza, no bairro Aerolândia.

Agora, o relatório será encaminhado ao presidente Lula para que os demais procedimentos sejam dados. A partir de agora, deve ter início a parte física da obra, e em seguida haverá debates para definição dos cursos que serão ministrados e contratação de professores.

O ministro da Defesa, entretanto, confirmou que é interesse de Lula e do governo erguer o instituto para atender estudantes prioritariamente das regiões Norte e Nordeste.

Ceará domina aprovações

A escolha do Ceará, disse ele no início do mês passado durante visita à Fortaleza, se deu porque 40% dos aprovados do ITA são do estado.