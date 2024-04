Com fogos, sertanejos festejam açude de 'Bacurau' transbordar após 13 anos

Os moradores de Acari, no sertão do Seridó do Rio Grande do Norte, comemoram na noite desta quarta-feira com festa o transbordamento do açude Gargalheiras, que "sangrou" pela primeira vez em 13 anos.

O momento foi acompanhado por dezenas de pessoas, que estavam às margens do reservatório. Fogos comemoraram na hora em que o açude começou a transbordar, o que ocorreu por volta das 23h.

Desde a terça-feira moradores estavam no local esperando o momento em que o açude iria ficar 100% cheio. O momento é considerado histórico após a região viver a maior seca da história do semiárido entre 2012 e 2017.