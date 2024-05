Quadrilha fez roubo milionário e comprou Porsche de Daniel Alves, diz MP-AL

A Operação Maligno cumpriu cinco mandados de prisão em Maceió, Japaratinga (AL) e Petrolina (PE), e oito de busca e apreensão. A quadrilha, segundo o MP, "vendia" serviços a gestores públicos, como funcionários fantasmas e praticava "rachadinha", dentre outros que seguem sendo apurados.

A quadrilha é acusada de crimes de peculato, fraude em licitações e contratos, falsidade ideológica, desvio e lavagem de dinheiro público.

Material apreendido durante a operação Maligno Imagem: MP-AL

Segundo as investigações, que duraram 14 meses, o grupo usava uma pseudocooperativa de prestação de serviços, com sede em Maceió, para firmar contratos com 20 municípios alagoanos.

Entre outubro de 2020 e março de 2023, o grupo movimentou R$ 243 milhões, sendo R$ 46 milhões consideradas "movimentações atípicas" entre as contas pessoais dos suspeitos ou por indicadas pelas empresas especificamente para a lavagem de dinheiro público.