Oropouche: Saúde relata caso de anomalia congênita e morte de bebê no AC

O Ministério da Saúde divulgou nesta quinta-feira (8) que registrou mais um caso de um bebê, dessa vez nascido no Acre, com anomalias congênitas associadas à transmissão vertical do vírus oropouche.

Em nota, a pasta diz que o bebê veio a óbito na última semana, após 47 dias de vida. A mãe, de 33 anos, havia apresentado manchas no corpo e febre no segundo mês de gravidez. Exames laboratoriais no pós-parto apontaram para febre oropouche.