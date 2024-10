Fogo destruiu área igual a Roraima até setembro, 150% a mais que em 2023

O período de seca na Amazônia, que normalmente ocorre de junho a outubro, tem sido particularmente severo este ano, agravando ainda mais a crise dos incêndios na região - um reflexo da intensificação das mudanças climáticas, que acabam tendo papel crucial para a propagação de incêndios. Isso se reflete nos números de setembro, onde metade da área queimada na região foi em formações florestais.

Ane Alencar, diretora de Ciências do IPAM e coordenadora do MapBiomas Fogo

Mapa mostra áreas (em vermelho) queimadas este ano Imagem: Reprodução/Mapbiomas

Os estados de Mato Grosso (3,1 milhões de hectares), Pará (2,9 milhões) e Tocantins (1,3 milhã) concentram 56% de tudo que pegou fogo no país. Os municípios com maiores áreas queimadas foram São Félix do Xingu (PA) e Corumbá (MS), com 1 milhão de hectares e 741 mil hectares, respectivamente.

Um outro bioma que chama atenção pela alta é o Pantanal, onde a área queimada entre janeiro e setembro de 2024 aumentou 2.306% em comparação à média dos cinco anos anteriores. segundo os dados foram queimados 1,5 milhão de hectares no período deste ano.