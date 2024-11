Aracaju terá de devolver 20 km² 'tomados' de cidade vizinha, decide Justiça

Com a determinação, prédios e logradouros públicos, além de uma estimativa de pelo menos 30 mil pessoas que vivem no local (não há um número exato por se tratar de fragmentos de bairros), devem mudar de cidade.

A área inclui condomínios de luxo e uma parte mais desabitada da orla da capital sergipana, também conhecida pela visitação turística, como as praias do Mosqueiro e do Viral. Além disso, é considerada estratégica porque tem parte da zona de expansão da cidade.

O que será cedido a São Cristóvão, segundo a Prefeitura de Aracaju:

Área em disputa - 20,78 Km²

20,78 Km² Construções com matrícula na área - 6.727

6.727 Arrecadação anual de IPTU (base 2023) - R$ 5.219.180,02

R$ 5.219.180,02 Escolas - 14 (6.405 alunos)

14 (6.405 alunos) Postos de saúde - 3 (32.837 pacientes cadastrados)

3 (32.837 pacientes cadastrados) Pontos de iluminação pública - 3.334

3.334 Vias pavimentadas - 31 km

- 31 km Áreas de risco - 6 (5 a deslizamento de terra e 1 a inundação)

No caso da área, a equipe técnica da Secretaria de Infraestrutura de São Cristóvão informou que ainda trabalha para identificar precisamente as áreas objetos do litígio.