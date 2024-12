Maior máfia italiana montou base em João Pessoa para vender drogas ao mundo

Entre 2018 e março de 2024, o grupo teria movimentado cerca de R$ 7 bilhões em transações financeiras ilegais —valores lavados por meio de uma rede de empresas e contas bancárias.

As operações desta terça são um desdobramento das investigações iniciadas em 2019 e são fruto de uma cooperação internacional entre Brasil e Itália.

Chefes italianos presos na PB

Rocco Morabito após ser preso no Uruguai, em 2017 Imagem: 04.set.2017 - Divulgação

Segundo apurou o coluna, as investigações sobre a atuação do grupo no estado tiveram início em maio de 2021, com a prisão de dois dos maiores nomes da organização: os italianos Rocco Morabito, conhecido como o "rei da cocaína de Milão" e extraditado para Itália em 2022, e Vincenzo Pasquino.

As investigações avançaram e apontaram que, além de italianos, o grupo contava também com integrantes da máfia albanesa, que atuavam junto com brasileiros na compra das drogas, em especial cocaína, em países da América do Sul.