Kel Ferreti é denunciado por estupro de enfermeira em pousada em Maceió

Segundo a denúncia, a mulher alegou que precisava de apoio financeiro e seguia nas conversas para pedir doação e empréstimos em pequenos valores, que normalmente eram atendidos pelo influencer.

Na sequência das conversas, o denunciado deu a entender que a vítima precisaria "dar coisas em troca" para ter acesso a mais dinheiro, sendo, ainda, instruída a mandar fotos nuas e vídeos para ele, o que foi feito pela vítima. Durante as conversas, o denunciado chegou a perguntá-la se ela (vítima) gostava de "levar tapas durante o ato sexual", e que ele (denunciado) gostava de tal prática, porém a esposa dele não gostava.

Denúncia do MPAL

Os dois então marcaram um encontro em um pousada indicada por Kel, que pediu para ir de carro de aplicativo e não se identificar quando chegasse ao local, "devendo apenas informar o número do quarto, que já estaria pronto para sua chegada."

De forma agressiva, o denunciado passou, então, a beijar a boca da vítima mordendo-a, e chegando a penetrar o pênis em sua vagina sem que a referida estivesse lubrificada, tendo a machucado. Durante a relação sexual, o autor, que estava sentado na cama com a vítima "montada" em suas pernas, chegou a dar socos nas costelas e no quadril da vítima, além de ter desferido tapas fortes no rosto da vítima; um golpe com a mão fechada chegou a pegar de raspão no rosto (lado esquerdo) da vítima. A sequência de golpes deixou o rosto da referida inchado.

Denúncia do MPAL

A denúncia ainda relata uma série de detalhes das agressões que Kel passou a fazer, que foram comprovadas por meio de laudo médico do IML (Instituto Médico Legal) de Maceió. Segundo o relato, Kel penetrou duas vezes (a segunda já após ela ter chorado) e não utilizou preservativo.

O documento do MPAL traz várias fotos do rosto, seio, nádegas, costas que comprovariam as agressões. Após Kel ir embora, ela relata que ficou no banheiro chorando até se acalmar.