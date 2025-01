Justiça impede posse de prefeito foragido, e vereador assume cargo no CE

A Justiça Eleitoral acolheu pedido do MPCE (Ministério Público do Ceará) e suspendeu a posse do prefeito eleito de Choró, Bebeto Queiroz (PSB), e do seu vice, Bruno Jucá (PRD). Bebeto está foragido da justiça por suspeita de relações com grupos criminosos e crimes eleitorais. Eles tomariam posse nesta manhã de quarta-feira (1º).

A decisão é da 6ª Zona Eleitoral de Quixadá e foi informada pelo vereador e presidente da Câmara, Paulo George Saraiva (PSB), que tomou posse para um novo mandato e assumiu como prefeito interino.

Durante a sessão, ele leu um trecho da decisão, que foi entregue à Câmara instantes antes da sessão de posse dos vereadores.