Noivo que escapou de incêndio na Tailândia recebe alta do hospital

O casal estava em viagem de férias e hospedado no 5º andar do prédio, quando o fogo teve início em um quarto ao lado. Na fuga, eles se desencontraram, e ela entrou justamente no quarto onde o fogo começou.

Segundo a polícia tailandesa, o fogo no hotel teve início no apartamento 511, onde estavam hospedados três turistas coreanos. Eles, porém, não estavam no local no momento em que o fogo começou.

Fachada do hotel em Bangkok com vidro quebrado Imagem: Reprodução

O hotel, segundo avaliação preliminar, tinha duas saídas de emergência e extintores. Teve liberação de funcionamento ainda 2020, mas começou suas operações apenas em abril de 2022. Por não ter varanda nos quartos, o prédio usa sistema de ventilação interno, o que facilitou o espalhamento da fumaça por todo o hotel.

Investigação do incêndio está ocorrendo "em sigilo total", segundo Leahy. Mas ele garante que as autoridades brasileiras vão acompanhar tudo de perto. "A ordem é que a gente comece com esse apoio, mas vá até a conclusão", relata.