Reeleitos, três prefeitos no Nordeste assumem já mirando renúncia para 2026

Até pela força do sobrenome no estado, João Campos é dado como o nome mais certo na disputa pelo Palácio do Campo das Princesas para que o PSB volte a governar Pernambuco. O partido perdeu a cadeira em 2022 após ocupar por 16 anos (entre 2007 e 2022).

A certeza da renúncia parece tanta que o vice-prefeito de Campos foi uma escolha pessoal do prefeito: o seu ex-chefe de gabinete Victor Marques, que se filiou no ano passado ao PCdoB.

Com um amplo domínio político da centro-esquerda na capital, a escolha minou a intenção do PT, aliado de Campos, de indicar o nome do vice. Mesmo assim, Campos teve apoio petista na reeleição de 2024, com aval do presidente Lula —o que deve se repetir em 2026.

Acordo que beneficia mãe

Rodrigo Cunha (Podemos) e JHC (PL) Imagem: Reprodução/Facebook/JHC

Em Maceió, JHC também fez uma escolha pessoal do vice, que envolveu um acordo que beneficiou a sua mãe, a suplente de senadora Eudócia Caldas (PL). O vice que toma posse, Rodrigo Cunha (Podemos), deixa sua vaga no Senado por mais dois anos para a mãe de JHC, na certeza de que herdará a cadeira de prefeito em abril de 2026.