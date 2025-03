Obra para colocar 282 mil painéis solares desmata Caatinga e é alvo do MP

O MP-BA (Ministério Público da Bahia) e entidades ambientais e de moradores estão tentando anular a licença de instalação de um empreendimento estimado em R$ 900 milhões na Caatinga para instalação de 282 mil placas solares.

O Complexo Santa Eugênia Solar, localizado em Uibaí, teve licença de instalação concedida pelo Inema (Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos) em maio de 2024. O órgão autorizou um desmate de 454 hectares (equivalente a quase 500 campos de futebol). A obra está em andamento, com cerca de 600 trabalhadores, e a ideia é que a usina comece a operar no final do ano.

Para o MP-BA, o licenciamento foi irregular e não inclui, por exemplo, estudos de impacto ambiental. Além disso, cita que animais ameaçados de extinção estão ameaçados com a obra. Os moradores, por sua vez, alegam que não foram ouvidos e temem que o desmatamento e aumento de temperatura prejudiquem ainda mais a falta de chuvas no semiárido.