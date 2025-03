Ataques a provedores geram apagões de Internet e miram criar 'CV Net' no CE

Para Alexandre Sales, presidente da Anacrim (Associação Nacional da Advocacia Criminal) no Ceará, o que está ocorrendo no Ceará seria fruto da demora do governo em responder ao avanço das facções, que hoje "tomaram" diversos territórios.

Até pouco tempo atrás, o governador antecessor [Camilo Santana] dizia que não existia facção criminosa no Ceará. O que a gente vê, hoje, são as facções tomando conta, cobrando e extorquindo o comércio. E esse caso atual [dos ataques] é inspirado no modelo miliciano do Rio de Janeiro, que só pode vender o gás se for o deles, a internet se for deles.

Alexandre Sales

Segundo reportagem do jornal Diário do Nordeste, que acompanha a anos o avanço do CV no estado, a facção carioca deu ordens a seus integrantes para roubarem equipamentos necessários para operar a internet clandestina. Isso vem ocorrendo há pelo menos um ano no estado.

Somente em 2024, 19 equipamentos foram furtados apenas de uma empresa, um prejuízo de cerca de R$ 15 mil. Roubos de cabos e fios também estão sendo apurados.