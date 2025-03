Corte anuncia hoje se condena país por violações a quilombolas de Alcântara

As comunidades do município já foram certificadas pela Fundação Cultural Palmares em 2004 e identificadas e delimitadas pelo Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) em 2008. Desde então, o processo de titulação está pronto para assinatura do Executivo federal.

Em síntese, a ação pede que o governo faça a titulação do território quilombola e que o governo realize um "procedimento culturalmente adequado de consulta e consentimento prévio, livre e informado" sobre a área a ser delimitada.

Também requer a fixação de indenização por danos materiais e imateriais às comunidades afetadas, além da proibição de novos deslocamentos forçados de comunidades quilombolas e a criação de um fundo de desenvolvimento comunitário.



"É um caso emblemático da luta quilombola no país e é a primeira vez que o Brasil poderá ser condenado em um tribunal internacional por crimes contra comunidades quilombolas. Estamos com muita expectativa que o Brasil seja condenado", conta Danilo Serejo, quilombola de Alcântara, cientista político e um dos peticionários do caso na CIDH.

Visita da CIDH à Alcântara Imagem: Justiça Global/Divulgação

Brasil reconhece parte

A denúncia na CIDH é assinada ainda por MABE (Movimento dos Atingidos para Base de Alcântara), Justiça Global, Sociedade Maranhense de Direitos Humanos, Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado do Maranhão, Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Alcântara e DPU (Defensoria Pública da União) —que entrou no caso em 2017.